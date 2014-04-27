Скандалы Евровидения. Топ самых громких скандалов Евровидения последних лет

Новости Беларуси. Как известно, успех на Евровидении зависит не только от песни, но и от продвижения артиста. Поэтому кто-то выпускает интересную промо-продукцию, кто-то проводит вечеринки и выступает на мероприятиях, кто-то устраивает скандалы, а кого-то скандалы находят сами. Мы сделали подборку из самых громких скандалов Евровидения последних лет.

Дима Колдун: пятый или шестой?

До сих пор не утихает легенда о том, что представитель Беларуси на Евровидении-2007, Дмитрий Колдун, в итоге оказался на пятом месте, а не на шестом. Причина – дисквалификация участников из Болгарии, которые расположились строчкой выше. Однако ни подтверждения, ни опровержения данной информации на официальных сайтах сегодня найти нельзя. Не обнаружено и четко сформулированной причины дисквалификации. Поэтому лучшее место Беларуси на конкурсе все еще остается загадкой.

Таблица результатов финала Евровидения-2007 в Хельсинки

Верка Сердючка: Russia or Lasha?

В том же году не утихали и обсуждения выступления Верки Сердючки (Украина). Тогда российские телезрители заявили, что в финале конкурса он спел “Russia Goodbye” вместо бывшей официальной версии "Lasha Tumbai". Тогда обе стороны скандала обиделись друг на друга: Россия запретила Андрею выступать на некоторых мероприятиях, а Украина ограничилась заявлениями в СМИ.

Андрей Данилко, представитель Украины на Евровидении-2007 в Хельсинки (в интервью радио «Эхо Москвы»):

На третий день фестиваля в Хельсинки уже почувствовал какую-то странную атмосферу. Когда я узнал по приезде, какая была программа в эфире и как подбирались люди, и когда вот эта не существующая фраза «Раша, гуд бай» подавалась как существующая, я сразу понял, мы ударили по печени каким-то людям, я знаю даже, кто это, которые занимаются на Первом канале группой «Серебро».

Почему на конкурсе до сих пор не выступает Ливан?

Двумя годами ранее, в 2005 на конкурсе должна была дебютировать новая страна – Ливан, была выбрана представительница - Алин Лахуд. Однако дебют не состоялся. ЕВС (Европейский вещательный союз) не разрешил телекомпании Ливана поставить рекламу во время выступления участника из Израиля, после чего Ливан снялся с конкурса.

Сванте Стокселиус, исполнительный директор «Евровидения» (по материалам Lenta.ru):

Когда мы сказали им, что по условиям конкурса они обязаны показывать полную версию телетрансляции, они решили отказаться от участия.

Вступительный взнос Ливанскому телеканалу Tele-Liban согласно правилам конкурса не вернули, кроме того, им пришлось выплатить неустойку.

Эмили де Форест: Так чья же песня?



Популярным источником для разборок из года в год становится тема плагиата. Так, песню победительницы Евровидения прошлого года, Эмили де Форест, обвинили в удивительном сходстве с песней группы K-Otic «I Surrender», написанной еще в 2002. Обвинение было опубликовано в нидерландской газете «De Telegraaf».

Эрик ван Тийн, продюсер и бывший судья музыкального конкурса «American Idol» (для газеты De Telegraaf):

Песни должны быть новой композицией. Я думаю, что это буря в стакане воды, потому что схожи только вступления.

В плагиате обвиняли не только украинцев и немцев, но и белорусов

Однако в плагиате обвиняли не только победителей. Двойной плагиат предъявили участнице от Украины в 2012 году – Гайтане. В ее конкурсной песне услышали сходства и с «Сlocks» Coldplay, и с известной «When Love Take Over» Kelly Rowland feat David Guetta. Немецкая группа Cascada в прошлом году стала предметом обсуждения на фоне сходства с победной песней Лорин «Euphoria».

Тина Джон, фонолог (для Der Spiegel):

«Glorious» является копией «Euphoria» с тонкими стилистическими различиями. С точки зрения ритма, вокала и пауз, песни очень похожи. Вокал вначале полностью идентичный. В припевах используются те же акценты, до кульминации это «работает» одинаково. Певица даже пользуется тем же стилем дыхания.

Из белорусских представителей на конкурсе обвинения в плагиате получала группа Litesound. Считалось, что их композиция «We are the heroes» очень напоминает песню Келли Кларксон «Stronger». Сами Litesound вскоре поменяли аранжировку, а позже выяснилось, что песня Litesound была публично презентована раньше, чем вышла песня Келли Кларксон.

Что принесет нам Евровидение-2014 - узнаем уже скоро!

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.

Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Напомним, Беларусь на «Евровидении-2014» представляет ТЕО, он же Юрий Ващук. Его композиция «Cheesecake» должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите «Cheesecake» в исполнении ТЕО!