Алена Ланская: Конкурс «Евровидение» нужно принимать как любимого человека

Что ожидать Беларуси от «Евровидения-2014»?

Александр Тихонович, народный артист Беларуси, член жюри Национального отборочного тура международного конкурса песни «Евровидение-2014»:

Каждый из конкурсантов, который представлял нашу страну на конкурсе «Евровидение», делал все возможное, чтобы как можно лучше представить и свою страну, и себя, и песню. Артист испытывает на себе очень большую ответственность, для него это большое испытание. Здесь срабатывают некоторые моменты во время подготовки, которые, может быть, не присущи даже этому человеку или этому коллективу. Бывает разное: можно поругаться с продюсерами и с теми, кто отвечает за постановку, с теми, кто готовит артиста к этому конкурсу, не принять каких-то условий или Европейского вещательного союза — все может случиться.

Зачем Беларуси нужен конкурс «Евровидение»?

Александр Тихонович:

Это прекрасная возможность показать нашу страну как можно лучше, представить ее во многих странах мира без всякого напряжения. Попадая на сцену «Евровидения», имея возможность побывать в промо-турах, заявить не только о себе, но и о нашей стране.

Какие промахи по итогам белорусских участников прошлых лет на «Евровидении», в том числе и в организации конкурса?

Александр Тихонович:

Самый главный промах — в большинстве случаев не могли договориться с нашим артистом. Мы договаривались с Колдуном — был результат, Алена Ланская тоже принимала точку зрения не только свою, но и продюсеров, которые готовили ее к конкурсу, то с некоторыми исполнителями были проблемы.

К выступлению Алены Ланской привлекались достаточно известные люди, которые писали песню, делали постановку. Дорогой костюм, все красиво и красочно, тем не менее в 10 войти не удалось. Почему? Может быть, это те предрассудки в отношении нашей страны и наших артистов?

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, член жюри Национального отборочного тура международного конкурса песни «Евровидение-2014»:

Я бы политической подоплеки не касалась, потому что в первую очередь я артист. Для меня самое важное было — достойно представить страну. Там настолько тяжело, что у некоторых людей сносило крышу. До этого я ходила в тренажерный зал, снимала стресс. И красивой, обновленной появилась перед зрителями.

Конечно, мы не покорили «Евровидение», хотя Интернет-порталы нашу песню ставили на 5-е место. В связи с тем, что там была огромная нагрузка: я давала по 40 интервью в день, помимо этого у меня еще были уроки вокала, очень много приходилось говорить, петь, были большие нагрузки на голосовые связки — я немножко простыла, поэтому сипотца немного ощущалась.

Для нас стало неожиданностью, что нам Россия не поставила ни одного балла. Это большой вопрос, наверное, для всех.

Александр Меженный, хореограф-постановщик, член жюри Национального отборочного тура международного конкурса песни «Евровидение-2014»:

Почему постановка вопроса звучит именно таким образом: Почему не удалось войти в десятку?

Лично для меня (и я твердо уверен), что «Евровидение» ценно не результатом, который ты достигаешь, а тем, что ты там участвуешь. Это позволяет всколыхнуть какое-то движение внутри страны. Артисты, которые пишут песни в тумбочку, имеют возможность раз в год поучаствовать в отборе. Более 80 артистов принимают участие в отборе, колоссальное количество людей, которые стоят рядом с ними, то есть большое число людей развиваются благодаря тому, что участвуют в отборе даже в Беларуси. Потом мы едем туда, мы представляем страну. Мы должны получать удовольствие от того, что мы интегрированы в эту структуру, а не от результата.

Юрий Ващук (Тео), участник конкурса «Евровидение-2014»:

К «Евровидению» не стоит относиться как олимпиаде, что происходит в нашей стране, на мой взгляд. Мое видение другое: Александр Григорьевич сказал, что здесь есть какая-то аналогия со спортом. Мне, например, ощущение спортивного духа мешало несколько бы мешало. Это мешает неким правильным эмоциям во время выступления, а это кратчайший путь попадания в сердца зрителей, телезрителей, поэтому здесь все-таки надо понимать ответственность, надо как можно удачнее представить свою страну, но надо думать о своем выступлении и стараться понравиться зрителям и телезрителям.

Алена Ланская:

Так как я была и знаю, что это такое... Важна песня, важен вокал, важна постановка номера, важна PR-компания, которую ты делаешь во время своего выступления, или это платье, или еще какой-то другой повод — все это очень важно. Я наблюдала, как это делают другие исполнители. Кто-то вообще забил и таким образом привлек к себе внимание, как это было, допустим, с певицей Анук, где у нее в песне падали умирающие птицы. И это привлекало внимание, о ней все говорили. Но не нужно забывать о том, что вы вкладываете все финансовые средства в это мероприятие, поэтому, конечно же, мы хотим видеть результат.

Вадим Можейко, эксперт по культуре общественного объединения «Дискуссионно-аналитическое сообщество "Либеральный клуб"»:

Самое интересное, что когда мы относились к этому конкурсу максимально серьезно, когда мы отправили победителя «Славянского базара» (Полину Смолову), мы получили наихудший результат в нашей истории.

Алена Ланская:

«Евровидение» как рулетка. Ты можешь приложить все силы, но в итоге за тебя могут не проголосовать, и ты не знаешь по каким причинам.

Простые люди, для которых «Евровидение» это просто раз в год что-то вечером по телевизору, они имеют право к своим артистам предъявлять претензии?

Сергей Андрианов, журналист:

Я точно знаю, что к Teo не имеют право предъявлять претензии, потому что этот артист готовится не за госбюджет, а готовится за свои деньги, и он отвечает, прежде всего, перед собой. Я всегда задавал себе вопрос: почему Teo с некой такой легкостью готовится к «Евровидение».

Алена Ланская:

Это правило пришло с прошлого года. Возможно, в какой-то степени я была инициатором, потому что, наверное, психологическим моментов для человека всегда является то, что если он тратит деньги, поэтому он старается. Если человек не зарабатывает деньги, они как приходят, так и уходят, поэтому именно тогда, когда ввели это правило, тогда, в принципе, и начали все работать. Почему-то кажется, что нам дали деньги, и ради меня сейчас все будут делать. Нет, дорогие артисты! Нужно самими работать — тогда будет результат.

Сергей Андрианов:

Это первый год, когда за исполнителем нет шлейфа негатива.

То, что за свой счет Teo едет на «Евровидение», не повлияет ли это на качество постановки?

Юрий Ващук (Тео):

Во-первых, это повлияет на мой личный бюджет. Все-таки мир не без добрых людей. Пришлось открыть в себе некие продюсерские качества. Встречался с представителями белорусского бизнеса, общался. Одна из крупных сетей магазинов согласилась нам помочь, финансово они поучаствовали в моей подготовке, поэтому кое-какие моменты подготовки у меня, естественно, есть деньги.

Дмитрий Корякин, солист группы «Litesound»:

«Евровидение» на самом деле очень тонкий и многогранный процесс. Здесь нельзя сказать, что результат какого-то артиста плохой, потому что он «отстой». Дело не в этом. Например, может не нравится аранжировка. Мы шли на поводу, ни с кем не спорили.

Мы вот подумали: оказывается ни одна песня белорусского автора не прошла в финал да сегодняшнего момента.

Александр Меженный:

Надо сказать, что эти исполнители: (3+2) и Алена Ланская выигрывали национальные отборы с песней белорусского исполнителя, к слову говоря.

Дмитрий Корякин:

Мы не говорим об отборе. Мы говорим про «Евровидение». Сейчас столько вокруг этого конкурса неприятных моментов, скандалов, что я не побоюсь поставить под сомнение, в принципе, объективность конкурса. Потому что, например, голоса со всех стран приходят в один центр — в Германию. И никто не может проверить, проконтролировать.

Были ли сомнения в результатах голосования?

Сергей Андрианов:

Что Россия поставила нам 0 баллов, для меня было, в принципе, предсказуемо. 1 балл Злате Огневич с Украины. потому что Филипп Киркоров предлагал свои услуги Алене Ланской, но от них отказалась. Киркоров возглавлял жюри в Росси — понятно.

Дмитрий Корякин:

Жюри не все же решает. Мы говорим о том, что господин Киркоров вдруг подкупил или подговорил все жюри (предположение такое у меня), потому что мы не заплатили Филиппу Киркорову за продюсирование.

Александр Тихонович:

Ему это совсем не нужно. Вы его не знаете просто. Он нормальный человек.

По голосованию всегда большой вопрос. Несколько раз мы ездили на встречу глав делегаций, я задавал вопрос: объясните, пожалуйста, как проходит голосование? Как мы можем проверить то, что пришло туда? Никто так ничего и не ответил. Хочу сказать, что есть страны, которые априори никогда не голосуют за Беларусь.

Почему так много стран решили отказаться от участия в «Евровидении-2014»?

Сергей Андрианов:

Это была такая «мулька» запущена, не знаю кем и не понятно для чего. Российскими СМИ, скорее всего. Заранее, в принципе, известно, какая страна победит, известно Европейскому вещательному союзу. В этом году победит Венгрия. Можно даже сделать такой анализ, как гастролирует «Евровидение» по Европе. Мы видим, какое количество балканских стран отказалось от участия, они не выигрывали в этом конкурсе. Чтобы вернуть интерес у балканской части Европы к конкурсу Венгрия по ставкам английской букмекерской конторы и общей сводки — Венгрия на первом месте.

Что касается Тео, я считаю, что у него весьма удачная песня, достаточно неплохой полуфинал по странам. Если проследить: Израиль, Греция, Мальта, Македония, Словения, Грузия, Литва — они постоянно голосуют за Беларусь. Все говорят, что нет с нами рядом соседей. Пожалуйста, яркий пример: в прошлом году Италия поставила Алене Ланской в полуфинале 7, а Россия — 2. Наличие соседей ни о чем не говорит. Главное, чтобы была удачная песня, хорошая постановка, хороший английский. И у Тео это все есть.

Конкурс «Евровидение» нужно принимать как любимого человека

Алена Ланская:

Я думаю, что там еще очень много других подводных течений, о которых не знают многие. Конкурс «Евровидение» нужно принимать как любимого человека: со всеми достоинствами и недостатками.

Юрий Ващук (Тео):

Что касается номера, который мы видели на Национальном отборе, он будет несколько изменен уже в самом конкурсе. Мы сотрудничаем со шведским режиссером-постановщиком Тине Матулесси. Она предложила несколько концепций. Я рад, что мы с режиссером вместе солидарны по поводу того, чтобы акцент все-таки был на работе с камерами, то есть это не мега пиротехника, не какие-то огромные декорации, а правильная раскадровка и все-таки правильное настроение. Возможно, я покажусь каким-то романтиком, но я верю, что все-таки искренность артиста и эмоция важнее, чем миллион долларов.

Сергей Андрианов:

Прав Тео в том, что промо-тур не дает никакого результата в итоге, но этот промо-тур важен артисту. Достаточно посетить 3-4 страны для того, чтобы артист уже заранее окунулся в атмосферу «Евровидения», научился давать интервью, потому наши исполнители не умеют давать интервью. Там их в лоб будут спрашивать и про песню, и про политику.