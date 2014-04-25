Евровидение-2014. Поляки Донатан и Клео накануне конкурса выпустили новый клип. ВИДЕО!

Новости Польши. Донатан и Клео, представители Польши на «Евровидении-2014», похоже, решили побить все возможные рекорды по просмотрам своих видеоклипов.

Вчера ребята презентовали клип на свою новую композицию «Cicha woda».

Видео было опубликовано на Youtube вчера, и за сутки оно собрало более миллиона просмотров. Смотрите видео!

Напомним, евровизийная песня «My Słowianie» («Мы славяне») Данатан и Клео взорвала музыкальные чаты Польши осенью прошлого года, а клип, выложенный на крупнейшие видео-сервисы в ноябре, уже собрал более 40 миллионов просмотров!

Популярность Донатана и Клео бьет рекорды. Им могут позавидовать именитые артисты.

Донатан и Клео признаются, что готовятся к «Евровидению» в довольно спокойном ритме.

Команда, наверняка, готовит яркий, а быть может и провокационный, сценический номер.

Напомним, ранее ребята обещали, что евровизийную сцену на три минуты своего выступления планируют превратить в гигантскую кухню! Не отходя от микрофона поляки собирались приготовить масло!

Больше информации о Донатане и Клео читайте здесь!

В этом году Польша после двухлетнего перерыва возвращается на «Евровидение».

Страна, кстати, ни разу не выигрывала «Евровидение». Лучший результат поляков на конкурсе – второе место в финале в далеком 1994 году.

Какое место привезет из Дании, где в этом году проходит «Евровидение», дуэт Донатан и Клео? Ответ узнаем уже скоро.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Напомним, Беларусь на конкурсе «Евровидение-2014» представит Тео с песней Cheesecake. Смотрите видео.