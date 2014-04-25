Евровидение-2014. Белорус Тео показал, в чем выступит на конкурсе

Новости Беларуси. На представителе Беларуси не будет ни стразов, ни перьев, ни блесток. От всего этого Тео, он же Юрий Ващук, попросил избавить его еще в начале подготовки к конкурсу.

Тео хотел, чтобы образ был максимально приближен к тому, как он выглядел на национальном отборе. Смотрите видео.

К артисту прислушались.

Элегантная классика. Такого стиля будет придерживаться наша команда в этом году.

С собой в Копенгаген Тео везет чемоданы с одеждой.

Рубашки разных цветов, костюмы, галстуки-бабочки и несколько пар обуви.

Все это нужно для посещения протокольных мероприятий: пресс-конференций, торжественных церемоний, а также для неформальных – вечеринок в Евродоме, например.

На главную сцену «Евровидения» Тео выйдет в классическом костюме-тройке и бабочке красного цвета.

Впрочем, и танцоров, и бэк-вокалистов одели подстать Ващуку.

На сцену концертного зала B&W в Копенгагене вместе с Тео выйдут бэк-вокалисты Денис Лис, Артем Ахпаш и Юрий Селезнев, танцоры Александр Залесский и Андрей Мартынов.

Тео ради «Евровидения» пришлось пойти на многие жертвы.

Он уже похудел на 10 килограммов. Юра не жалуется, даже наоборот – говорит, что результатом доволен, ведь достигнут он безопасными методами: благодаря фитнесу и бассейну.

Также артист, по условиям контракта, на год отказаться и от употребления спиртных напитков. Кстати, все по тому же контракту ему нельзя стричься, толстеть и... бриться.

Репетиции, тренировки, интервью, посещение различных пре-пати «Евровидения», съемки в различных проектах, и снова интервью и репетиции.

Его жизнь за три с половиной месяца превратилась в настоящее испытание. Ващуку, похоже, этот ритм нравится! Он, как и раньше, улыбчив и приветлив.

Напомним, недавно Тео принял участие в съемках нового проекта СТВ «Что с нами делает хоккей?», в котором белорусские артисты, в преддверие ЧМ по хоккею в Минске, перепевают известные хиты 16 стран-участниц чемпионата мира. Подробности читайте здесь!

Тео, представитель Беларуси на «Евровидении-2014»:

Я думаю, что каждый артист с огромным удовольствием съездил бы на «Евровидение» даже ради того, чтобы окунуться в эту атмосферу. Для меня это некий шанс как для артиста, и поэтому считаю, что судьба в этом году преподнесла мне хороший подарок.

Белорус от прогнозов по поводу грядущего «Евровидения» воздерживается. Всем участникам конкурса он желает удачи и всех, без исключения, считает коллегами, а не соперниками. Единственное, о чем артист просит: Хватит называть меня сладким чизкейком. Я от этого устал!

Беларусь участвует в «Евровидении» с 2004 года.

В финале страна была всего три раза. И наш лучший результат – 6-е место Дмитрия Колдуна. Сможет ли песня Cheesecake в исполнении Тео побить рекорд Колдуна, узнаем уже скоро.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.