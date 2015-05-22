Швед Монс Зелмерлев: Надеюсь, я стану победителем в субботу!

Новости Австрии. Интрига главного музыкально песенного конкурса Старого Света разрешится совсем скоро! 23 мая в финале встретятся представители 27 стран. Будет названо имя победителя юбилейного, 60-го конкурса «Евровидение»!

На первом месте в списках букмекеров находится представитель Швеции Монс Зелмерлев c песней Heroes. Успешно преодолев полуфинал, музыкант, кажется, и сам уже уверен, что финал у него в кармане.

Монс Зелмерлев, представитель Швеции на «Евровидении-2015»:

Это была великолепная ночь! Я счастлив и могу выдохнуть с облегчением! В полуфинале было много хороших песен.

У меня сегодня были некоторые шероховатости в номере, можно было некоторые вещи сделать лучше, но я это обязательно исправлю к финалу. Надеюсь, я стану победителем в субботу!

Вторую и третью строчку с переменным успехом делят итальянское поп-оперное трио Il Volo и россиянка Полина Гагарина.

Ближайшие «преследователи» этой троицы – Гай Себастиан из Австралии и конкурсанты из Эстонии Элина Борн и Стиг Ряста.