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Финалисты «Евровидения-2015»

21 мая 2015 21:44
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Новости Австрии. 21 мая в Вене прошел второй полуфинал конкурса «Евроивдение-2015». Таким образом, определились все участники финала, который пройдет 23 мая на сцене «Винер Штадтхалле» в Вене.

Из полуфиналов вышли:

Албания
Армения
Азербайджан
Бельгия
Венгрия
Греция
Грузия
Израиль
Кипр
Латвия
Литва
Норвегия
Польша
Россия
Румыния
Сербия
Словения
Черногория
Швеция
Эстония

Минуя полуфиналы в финале выступят:

- традиционно страны «большой пятерки» (страны-учредители):

Великобритания
Германия
Италия
Испания
Франция

- победитель предыдушего года - Австрия

- впервые приглашенная для участия в честь 60-летия «Евровидения» Австралия

Таким образом, 23 мая в финале будут представлены 27 стран. 

Напомним, белорусский дуэт – певец Юзари и скрипачка Маймуна с песней «Time» не смогли выйти из первого полуфинала, который состоялся 19 мая. 

# Музыка # Евровидение 2015

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