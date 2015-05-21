Финалисты «Евровидения-2015»

Новости Австрии. 21 мая в Вене прошел второй полуфинал конкурса «Евроивдение-2015». Таким образом, определились все участники финала, который пройдет 23 мая на сцене «Винер Штадтхалле» в Вене.

Из полуфиналов вышли:

Албания

Армения

Азербайджан

Бельгия

Венгрия

Греция

Грузия

Израиль

Кипр

Латвия

Литва

Норвегия

Польша

Россия

Румыния

Сербия

Словения

Черногория

Швеция

Эстония

Минуя полуфиналы в финале выступят:

- традиционно страны «большой пятерки» (страны-учредители):

Великобритания

Германия

Италия

Испания

Франция

- победитель предыдушего года - Австрия

- впервые приглашенная для участия в честь 60-летия «Евровидения» Австралия

Таким образом, 23 мая в финале будут представлены 27 стран.

Напомним, белорусский дуэт – певец Юзари и скрипачка Маймуна с песней «Time» не смогли выйти из первого полуфинала, который состоялся 19 мая.