Финалисты «Евровидения-2015»

Новости Австрии. 21 мая в Вене прошел второй полуфинал конкурса «Евроивдение-2015». Таким образом, определились все участники финала, который пройдет 23 мая на сцене «Винер Штадтхалле» в Вене.
Из полуфиналов вышли:
Албания
Армения
Азербайджан
Бельгия
Венгрия
Греция
Грузия
Израиль
Кипр
Латвия
Литва
Норвегия
Польша
Россия
Румыния
Сербия
Словения
Черногория
Швеция
Эстония
Минуя полуфиналы в финале выступят:
- традиционно страны «большой пятерки» (страны-учредители):
Великобритания
Германия
Италия
Испания
Франция
- победитель предыдушего года - Австрия
- впервые приглашенная для участия в честь 60-летия «Евровидения» Австралия
Таким образом, 23 мая в финале будут представлены 27 стран.
Напомним, белорусский дуэт – певец Юзари и скрипачка Маймуна с песней «Time» не смогли выйти из первого полуфинала, который состоялся 19 мая.