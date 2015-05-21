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Швеция, Словения, Азербайджан и еще 7 стран, которые вышли в финал «Евровидения-2015»

21 мая 2015 20:58
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Новости Австрии. 21 мая на сцене «Винер Штадтхалле» в Вене прошел 2-ой полуфинал конкурса «Евровидения-2015». 17 исполнителей боролись за право выйти на сцену вновь и 10 из них такую возможность получили.

В финал вышли: Литва, Польша, Словения, Швеция, Норвегия, Черногория, Кипр, Азербайджан, Латвия, Израиль.

Выступлением, которого евровизийное сообщество ждало больше всего, без сомнения, был номер шведа Монса Зелмерлёва – оправдает надежды или нет? Победу ему прочат и букмекеры, и журналисты, аккредитованные на конкурсе.

Швеция, Словения, Азербайджан и еще 7 стран, которые вышли в финал «Евровидения-2015»-1

Во время исполнения композиции на проекторе появляется мультипликационный персонаж: он разговаривает с Монсом, кивает в такт музыке, подмигивает, садится рядом с исполнителем, танцует в такт музыке.

Швеция, Словения, Азербайджан и еще 7 стран, которые вышли в финал «Евровидения-2015»-4

Пишущая и снимающая братия, как и поклонники «Евровидения», называет Монса «королем сцены». Критикую его разве что…американцы. Они обвиняют шведского исполнителя в плагиате! Подробности здесь.

Тем не менее, Монс Зелмерлёв – в финале, который состоится в субботу, 23 мая.

# Музыка # Фотофакт # Евровидение 2015

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