Швеция, Словения, Азербайджан и еще 7 стран, которые вышли в финал «Евровидения-2015»

Новости Австрии. 21 мая на сцене «Винер Штадтхалле» в Вене прошел 2-ой полуфинал конкурса «Евровидения-2015». 17 исполнителей боролись за право выйти на сцену вновь и 10 из них такую возможность получили.

В финал вышли: Литва, Польша, Словения, Швеция, Норвегия, Черногория, Кипр, Азербайджан, Латвия, Израиль.

Выступлением, которого евровизийное сообщество ждало больше всего, без сомнения, был номер шведа Монса Зелмерлёва – оправдает надежды или нет? Победу ему прочат и букмекеры, и журналисты, аккредитованные на конкурсе.