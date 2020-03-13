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«Самый главный приз – исполнение «звёздами» на телеконцерте». Объявлен конкурс на лучшую авторскую песню

13 марта 2020 08:59
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Шанс заявить о себе, а использовать его могут все, кто пишет песни о Родине, о людях и о любви. Именно с такой благородной целью был объявлен конкурс «Песні зямлі беларускай».

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – солистка группы «Aura» – Юлия Быкова и композитор, продюсер – Евгений Олейник.

Как пришла в голову идея создания такого конкурса?

Юлия Быкова, солистка группы «Aura»:
Для исполнителей есть масса возможностей себя проявить, а вот для авторов, по сути, кроме «Евровидения», наверное, и нет.

Евгений Олейник, композитор, продюсер:
Все равно на «Евровидении» хедлайнером является исполнитель.

Юлия Быкова:
Поэтому вот этот пробел в поисках авторов, потому что их много, много молодых, талантливых и перспективных. Но учитывая, что у нас сейчас продолжается третий год – Год малой родины, тема актуальна. В этом году у нас будет большой концертный тур на основе этого альбома «Куточак Беларусі». Хотелось бы, конечно, поискать какие-то новые такие веяния со стороны молодых авторов.

«Самый главный приз – исполнение «звёздами» на телеконцерте». Объявлен конкурс на лучшую авторскую песню-1

Евгений Олейник:
История показывает, что самые большие хиты XX века написали, в принципе, непрофессиональные авторы. Может, какие-то ростки пробьются и мы будем очень рады. У нас очень авторитетное жюри: Анатолий Иванович Ярмоленко, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Инна Афанасьева. Мы всей такой большой творческой группой выберем песню.

О чем должна быть песня? Сколько должно пройти времени с момента ее написания?

Евгений Олейник:
Мы ищем любой музыкальный материал, напетый неважно как: на магнитофон или профессионально в студии. Главное, чтобы это была песня о добрых, чистых, искренних чувствах или о чем-то актуальном, о какой-то проблеме мира, экологии, чтобы песня была трогательной, чтобы она трогала сердца. По поводу того, когда она была опубликована, нам, в принципе, непринципиально, у нас нет жестких рамок.

По поводу участников и их профессионального образования, и по поводу песни. Если члены жюри рассмотрят в этом что-то интересное, то мы совместными усилиями доведем это до блеска.

Юлия Быкова:
Мы не ищем штампы, такие общепринятые, патриотические песни. Этого мы точно не ищем, этого достаточно. Вы можете написать о чем угодно: о своей спортивной площадке, о своих друзьях, о своих каких-то отношениях, но применительно к тому месту, где ты живешь.

Евгений Олейник:
Может быть, кто-то будет смелее нас с Юлий и тронет тему Великой Отечественной войны, потому что нам это очень тяжело, у нас в семьях память жива, может кто-то осмелится. Любая тематика, которая тронет людей.

«Самый главный приз – исполнение «звёздами» на телеконцерте». Объявлен конкурс на лучшую авторскую песню-4

Мы проводим эту акцию совместно с министерством образования. Конечно, основная информационная атака идет на ВУЗы и школы. Но если нам вдруг кто-то пришлет песню, и ему от школы, и от института уже много лет, это не значит, что мы эту песню не рассмотрим и не включим. Это первое.

Второе. Это самая прямая дорожка к исполнителям, к которым и так авторы пытаются пробиться. А здесь прямо заходите в ВК, в поиске вбиваете «Песні зямлі беларускай» и попадаете на официальную страничку, просто нажимаете кнопку «отправить сообщение», прикрепляя к этому сообщению свой аудиофайл.

До какого числа можно отправлять?

Евгений Олейник:
Дедлайн мы поставили на середину мая, но если кто-то пришлет нам какую-то песню в июне, мы ее послушаем. Если это что-то, что зацепит наших артистов, то, конечно, эта песня будет, может быть, вне конкурса, но все равно получит свою жизнь.

Сколько будет победителей и какие призы?

Евгений Олейник:
Самый главный приз это исполнение нашими «звездами» его песни на огромном телеконцерте. Мы поможем и посодействуем автору попасть в Белорусское авторское общество, мы ему покажем, как это все делается. И его первый хит получит такое промо.

Пока я отвечаю лично каждому, кто прислал и, конечно, есть определенные советы, потому что есть очень много ребят, которые находятся в творческом поиске.

Много кто прислал уже свои работы?

Евгений Олейник:
20 крепких уже прислали.

# Конкурс # Музыка # Юлия Быкова # Евгений Олейник # Фотофакт

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