«Самый главный приз – исполнение «звёздами» на телеконцерте». Объявлен конкурс на лучшую авторскую песню

Шанс заявить о себе, а использовать его могут все, кто пишет песни о Родине, о людях и о любви. Именно с такой благородной целью был объявлен конкурс «Песні зямлі беларускай». Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – солистка группы «Aura» – Юлия Быкова и композитор, продюсер – Евгений Олейник. Как пришла в голову идея создания такого конкурса? Юлия Быкова, солистка группы «Aura»:

Для исполнителей есть масса возможностей себя проявить, а вот для авторов, по сути, кроме «Евровидения», наверное, и нет. Евгений Олейник, композитор, продюсер:

Все равно на «Евровидении» хедлайнером является исполнитель. Юлия Быкова:

Поэтому вот этот пробел в поисках авторов, потому что их много, много молодых, талантливых и перспективных. Но учитывая, что у нас сейчас продолжается третий год – Год малой родины, тема актуальна. В этом году у нас будет большой концертный тур на основе этого альбома «Куточак Беларусі». Хотелось бы, конечно, поискать какие-то новые такие веяния со стороны молодых авторов.

Евгений Олейник:

История показывает, что самые большие хиты XX века написали, в принципе, непрофессиональные авторы. Может, какие-то ростки пробьются и мы будем очень рады. У нас очень авторитетное жюри: Анатолий Иванович Ярмоленко, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Инна Афанасьева. Мы всей такой большой творческой группой выберем песню. О чем должна быть песня? Сколько должно пройти времени с момента ее написания? Евгений Олейник:

Мы ищем любой музыкальный материал, напетый неважно как: на магнитофон или профессионально в студии. Главное, чтобы это была песня о добрых, чистых, искренних чувствах или о чем-то актуальном, о какой-то проблеме мира, экологии, чтобы песня была трогательной, чтобы она трогала сердца. По поводу того, когда она была опубликована, нам, в принципе, непринципиально, у нас нет жестких рамок. По поводу участников и их профессионального образования, и по поводу песни. Если члены жюри рассмотрят в этом что-то интересное, то мы совместными усилиями доведем это до блеска. Юлия Быкова:

Мы не ищем штампы, такие общепринятые, патриотические песни. Этого мы точно не ищем, этого достаточно. Вы можете написать о чем угодно: о своей спортивной площадке, о своих друзьях, о своих каких-то отношениях, но применительно к тому месту, где ты живешь. Евгений Олейник:

Может быть, кто-то будет смелее нас с Юлий и тронет тему Великой Отечественной войны, потому что нам это очень тяжело, у нас в семьях память жива, может кто-то осмелится. Любая тематика, которая тронет людей.