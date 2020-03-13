«Самый главный приз – исполнение «звёздами» на телеконцерте». Объявлен конкурс на лучшую авторскую песню
Шанс заявить о себе, а использовать его могут все, кто пишет песни о Родине, о людях и о любви. Именно с такой благородной целью был объявлен конкурс «Песні зямлі беларускай».
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – солистка группы «Aura» – Юлия Быкова и композитор, продюсер – Евгений Олейник.
Как пришла в голову идея создания такого конкурса?
Юлия Быкова, солистка группы «Aura»:
Для исполнителей есть масса возможностей себя проявить, а вот для авторов, по сути, кроме «Евровидения», наверное, и нет.
Евгений Олейник, композитор, продюсер:
Все равно на «Евровидении» хедлайнером является исполнитель.
Юлия Быкова:
Поэтому вот этот пробел в поисках авторов, потому что их много, много молодых, талантливых и перспективных. Но учитывая, что у нас сейчас продолжается третий год – Год малой родины, тема актуальна. В этом году у нас будет большой концертный тур на основе этого альбома «Куточак Беларусі». Хотелось бы, конечно, поискать какие-то новые такие веяния со стороны молодых авторов.
Евгений Олейник:
История показывает, что самые большие хиты XX века написали, в принципе, непрофессиональные авторы. Может, какие-то ростки пробьются и мы будем очень рады. У нас очень авторитетное жюри: Анатолий Иванович Ярмоленко, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Инна Афанасьева. Мы всей такой большой творческой группой выберем песню.
О чем должна быть песня? Сколько должно пройти времени с момента ее написания?
Евгений Олейник:
Мы ищем любой музыкальный материал, напетый неважно как: на магнитофон или профессионально в студии. Главное, чтобы это была песня о добрых, чистых, искренних чувствах или о чем-то актуальном, о какой-то проблеме мира, экологии, чтобы песня была трогательной, чтобы она трогала сердца. По поводу того, когда она была опубликована, нам, в принципе, непринципиально, у нас нет жестких рамок.
По поводу участников и их профессионального образования, и по поводу песни. Если члены жюри рассмотрят в этом что-то интересное, то мы совместными усилиями доведем это до блеска.
Юлия Быкова:
Мы не ищем штампы, такие общепринятые, патриотические песни. Этого мы точно не ищем, этого достаточно. Вы можете написать о чем угодно: о своей спортивной площадке, о своих друзьях, о своих каких-то отношениях, но применительно к тому месту, где ты живешь.
Евгений Олейник:
Может быть, кто-то будет смелее нас с Юлий и тронет тему Великой Отечественной войны, потому что нам это очень тяжело, у нас в семьях память жива, может кто-то осмелится. Любая тематика, которая тронет людей.
Мы проводим эту акцию совместно с министерством образования. Конечно, основная информационная атака идет на ВУЗы и школы. Но если нам вдруг кто-то пришлет песню, и ему от школы, и от института уже много лет, это не значит, что мы эту песню не рассмотрим и не включим. Это первое.
Второе. Это самая прямая дорожка к исполнителям, к которым и так авторы пытаются пробиться. А здесь прямо заходите в ВК, в поиске вбиваете «Песні зямлі беларускай» и попадаете на официальную страничку, просто нажимаете кнопку «отправить сообщение», прикрепляя к этому сообщению свой аудиофайл.
До какого числа можно отправлять?
Евгений Олейник:
Дедлайн мы поставили на середину мая, но если кто-то пришлет нам какую-то песню в июне, мы ее послушаем. Если это что-то, что зацепит наших артистов, то, конечно, эта песня будет, может быть, вне конкурса, но все равно получит свою жизнь.
Сколько будет победителей и какие призы?
Евгений Олейник:
Самый главный приз – это исполнение нашими «звездами» его песни на огромном телеконцерте. Мы поможем и посодействуем автору попасть в Белорусское авторское общество, мы ему покажем, как это все делается. И его первый хит получит такое промо.
Пока я отвечаю лично каждому, кто прислал и, конечно, есть определенные советы, потому что есть очень много ребят, которые находятся в творческом поиске.
Много кто прислал уже свои работы?
Евгений Олейник:
20 крепких уже прислали.