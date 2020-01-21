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Шаманский варган и австралийская дудка из хозяйственной трубы. Как белорус делает уникальные инструменты

21 января 2020 07:12
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Есть в Щучине человек-оркестр. Его глиняные флейты и окарины уносят в мир предков. Таинственный и мудрый.

Шаманский варган и австралийская дудка из хозяйственной трубы. Как белорус делает уникальные инструменты-1

Михаил Чернодедов, художник, руководитель студии «Батлейка» ГУО «Щучинский Дворец творчества детей и молодежи»:
Разбираясь с народными окаринами, мне всегда было интересно добиться более интересного и объемного звука. Идеальная форма капля.

Шаманский варган и австралийская дудка из хозяйственной трубы. Как белорус делает уникальные инструменты-4

Любовь к творчеству воспитали в семье, затем в школе искусств и педагогическом университете имени Максима Танка.

Михаил Чернодедов:
У нас был спецкурс по батлейке, который вел Иван Иванович Кирчук. Он показал жалейки и окарины. Я несколько гобеленов соткал и крестиком вышивал.

Михаил Чернодедов заболел народными инструментами. Шутит, что на 200-ой дудочке все пошло, как по маслу. Из тростника вырезает громкие жалейки – спутники пастушков и колядовщиков.

Шаманский варган и австралийская дудка из хозяйственной трубы. Как белорус делает уникальные инструменты-7

Михаил Чернодедов:
Они все равно играют по-разному, зависит от толщины, от материала, насколько он был в воде и насколько он вымерз.

Шаманский варган и австралийская дудка из хозяйственной трубы. Как белорус делает уникальные инструменты-10

Кислород для самородка родные леса и поля. Поиграть у костра сравни медитации. У мастера с Полесья заказывает варганы и вырезает для них колоритные чехлы. Шаманский инструмент за счет вибрации снимает головную боль и дарит равновесие.

Шаманский варган и австралийская дудка из хозяйственной трубы. Как белорус делает уникальные инструменты-13

Еще одна страсть мастера рисование. На холстах философские вопросы, в иллюстрациях белорусские мифы. В общей копилке больше трехсот работ. Самобытное фэнтези привлекает многих издателей. Всех фольклорных героев Михаил Михайлович знает в лицо.

Шаманский варган и австралийская дудка из хозяйственной трубы. Как белорус делает уникальные инструменты-16

Шаманский варган и австралийская дудка из хозяйственной трубы. Как белорус делает уникальные инструменты-18

Михаил Чернодедов:
Домовик в некоторых мифах превращается в большого, красивого кота, он называется Мяфа. Домовик хозяин и семейный дух. У радивых хозяев помогает: смотрит, чтобы молоко не сбежало и чтобы дом случайно не подгорел.

Шаманский варган и австралийская дудка из хозяйственной трубы. Как белорус делает уникальные инструменты-21

Свои знания художник старается передать детям. Каждому дает шанс найти себя и ученики ценят своего Мих-Миха.

Шаманский варган и австралийская дудка из хозяйственной трубы. Как белорус делает уникальные инструменты-24

Анна Абельчук:
Он очень добрый, нет какой-то школьной атмосферы, что чему-то учат. Просто занимаешься как будто дома, чем тебе нравится. Даже иногда по дереву вырезаем.

Шаманский варган и австралийская дудка из хозяйственной трубы. Как белорус делает уникальные инструменты-27

Алина Васильева:
Пробую себя в графике немного.

С тех пор, как во Дворце детей и молодежи открыли чайную комнату, мастер-классы стали еще уютнее. Теперь за чашечкой ароматного обсуждают новости и не только

Михаил Чернодедов:
Простая труба из хозяйственного магазина может сымитировать народный австралийский инструмент диджериду.

Шаманский варган и австралийская дудка из хозяйственной трубы. Как белорус делает уникальные инструменты-30

Для фитобара Михаил Михайлович принес свои травяные сборы. Разбираться в лесных дарах его научила еще бабушка.

Михаил Чернодедов:
Мята бодрит, Иван-чай от всех болезней. Как оказалось, тема безграничная, можно ферментировать листья яблони, березы, шиповника.

Шаманский варган и австралийская дудка из хозяйственной трубы. Как белорус делает уникальные инструменты-33

Михаил Чернодедов уверен – художнику нужно держаться своих корней. В этом сила. А в планах написать краеведческие рассказы и сопроводить их волшебными иллюстрациями.

Шаманский варган и австралийская дудка из хозяйственной трубы. Как белорус делает уникальные инструменты-36

# Год малой родины # Музыка # Михаил Чернодедов # Анна Абельчук # Алина Васильева # Фотофакт # Музыкальные инструменты

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