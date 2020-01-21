Шаманский варган и австралийская дудка из хозяйственной трубы. Как белорус делает уникальные инструменты

Есть в Щучине человек-оркестр. Его глиняные флейты и окарины уносят в мир предков. Таинственный и мудрый.

Михаил Чернодедов, художник, руководитель студии «Батлейка» ГУО «Щучинский Дворец творчества детей и молодежи»:

Разбираясь с народными окаринами, мне всегда было интересно добиться более интересного и объемного звука. Идеальная форма – капля.

Любовь к творчеству воспитали в семье, затем в школе искусств и педагогическом университете имени Максима Танка. Михаил Чернодедов:

У нас был спецкурс по батлейке, который вел Иван Иванович Кирчук. Он показал жалейки и окарины. Я несколько гобеленов соткал и крестиком вышивал. Михаил Чернодедов заболел народными инструментами. Шутит, что на 200-ой дудочке все пошло, как по маслу. Из тростника вырезает громкие жалейки – спутники пастушков и колядовщиков.

Михаил Чернодедов:

Они все равно играют по-разному, зависит от толщины, от материала, насколько он был в воде и насколько он вымерз.

Кислород для самородка – родные леса и поля. Поиграть у костра сравни медитации. У мастера с Полесья заказывает варганы и вырезает для них колоритные чехлы. Шаманский инструмент за счет вибрации снимает головную боль и дарит равновесие.

Еще одна страсть мастера – рисование. На холстах – философские вопросы, в иллюстрациях – белорусские мифы. В общей копилке больше трехсот работ. Самобытное фэнтези привлекает многих издателей. Всех фольклорных героев Михаил Михайлович знает в лицо.

Михаил Чернодедов:

Домовик в некоторых мифах превращается в большого, красивого кота, он называется Мяфа. Домовик – хозяин и семейный дух. У радивых хозяев помогает: смотрит, чтобы молоко не сбежало и чтобы дом случайно не подгорел.

Свои знания художник старается передать детям. Каждому дает шанс найти себя и ученики ценят своего Мих-Миха.

Анна Абельчук:

Он очень добрый, нет какой-то школьной атмосферы, что чему-то учат. Просто занимаешься как будто дома, чем тебе нравится. Даже иногда по дереву вырезаем.

Алина Васильева:

Пробую себя в графике немного. С тех пор, как во Дворце детей и молодежи открыли чайную комнату, мастер-классы стали еще уютнее. Теперь за чашечкой ароматного обсуждают новости и не только Михаил Чернодедов:

Простая труба из хозяйственного магазина может сымитировать народный австралийский инструмент – диджериду.

Для фитобара Михаил Михайлович принес свои травяные сборы. Разбираться в лесных дарах его научила еще бабушка. Михаил Чернодедов:

Мята бодрит, Иван-чай – от всех болезней. Как оказалось, тема безграничная, можно ферментировать листья яблони, березы, шиповника.