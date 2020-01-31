Рэпер Честный: «Бог мне помогает, я у него любимчик»

Миллионы просмотров в Интернете, тысячи фанатов и десятки треков на злободневные темы. Сегодня мой собеседник популярный рэп-исполнитель – Тимур Гатиятуллин, под псевдонимом Честный. Быть честным – это ваше жизненное кредо или это такой интересный ход для того, чтобы зацепить зрителя? Тимур Гатиятуллин (Честный), рэп-исполнитель:

Второе сразу нет, я сам по себе открытый парень, наверное, я в маму. Папа больше закрытый, а мама больше открытая. Я только сегодня учусь петь не только о себе и не только о тех ситуациях, которые прошел я. Сейчас у меня появился новый круг друзей и когда мы общаемся, я узнаю какие-то детали из их жизни и потихонечку они как-то входят в мои произведения. Если я пытаюсь спеть то, чего я не чувствую или то, чего я не видел, у меня это не получается.

То есть в ваших треках реальные жизненные истории? Тимур Гатиятуллин (Честный):

Конечно. Для того, чтобы человек что-то услышал, он должен к этому относиться как-то серьезно, не только к музыке, к каким-то словами или еще к чему-то, а как к реальным историям. Я думаю, что у каждого из нас есть история неразделенной любви, дружеского предательства и всего остального. Даже я, глядя на свою жизнь, могу с точностью сказать, что много по жизни ошибался, поэтому я и пою об этом в надежде очистить свою душу, сказать что-то молодежи, которая меня слушает.

Вы по образованию психолог. Удалось ли вам поработать по специальности или вы в своих треках применяете какие-то психологические трюки? Тимур Гатиятуллин (Честный):

Со специальностью психолога, я сейчас коротко так ремарку сделаю, сталкивался по простой причине, что были жизненные трудности, с которыми пришлось справляться и один из выходов – это была, наверное, психология и программа 12-шаговая, и общая психология, и клиническая психология. В принципе, я сам не психолог, мне самому нужна помощь, поэтому я не могу ничего сказать. Может, это научило как-то разбираться в людях немножечко.

Близкие Вас психологически поддерживают? Тимур Гатиятуллин (Честный):

Близкие – это фундамент для меня. Бывают люди, которые одни все смогут, я знаю таких людей и я не из таких Мне нужен фундамент, мне нужна поддержка, любовь – без этого я не смогу. На сегодняшний день все, что я имею и в физическом плане, и в духовном, и в финансовом – все благодаря, конечно, маме, папе, родным, близким, друзьям и, конечно, девушке. Есть такой трек, который называется «Прости мама». За что Вы просите прощение? Тимур Гатиятуллин (Честный):

Этот трек очень искренний. Там совмещены извинения с какими-то уличными деталями. Я раньше по карманам лазил дома, когда был маленьким, что-то мог там тырить, пока я не понимал, что это неправильно, и я это делал. Хулиганили? Тимур Гатиятуллин (Честный):

Я очень хулиганил. Я вообще из тех людей, которым говорят: «Не делай», – а я делаю. Мне нельзя было говорить «не делай», мне надо было говорить «делай». Я все время все нарушал, если по правилу надо налево, а я направо поворачивал. Вот за все это, наверное, несла последствия моя мама. И она в этом не виновата, и я в этом не виноват то, что у меня так получилось по жизни. За это и просил прощения.

У Вас очень много поклонников, особенно в Интернете. Можно наблюдать 17 млн. просмотров. Как вам удалось такого достичь? Тимур Гатиятуллин (Честный):

Хочется, конечно, все лавры забирать себе, что я такой симпатичный, харизматичный, крутой, пою честно и все остальное. Исходя из того, что таких талантливых и красивых людей много, есть и талантливее, чем я. Я думаю, все-таки, что все идет от Бога, наверное. У меня с детства были какие-то ситуации, которые мне показывали, что Бог мне помогает, я у него любимчик, поэтому мне больше сказать даже нечего.

Много ли у Вас поклонников в Беларуси? Тимур Гатиятуллин (Честный):

Честно, я не в курсе, я не знаю. Исходя из того, что концерт организовали, я пришел и вот люди стоят за кулисами, я думаю, что они есть. Знакомы ли Вы с творчеством белорусских каких-то артистов? Может быть, Тима Белорусских, Макс Корж? Тимур Гатиятуллин (Честный):

Краями знаком. И с Максом Коржом краями знаком, и с Белорусских знаком. Белорусских, наверное, про белые кеды поет. Найдется всего пару человек, про которых я скажу, может быть, негативно именно про творчество. Я такой человек, что если человек поет, если он при помощи этого зарабатывает, если он делает то, что ему нравится и при этом нравится людям, которые его окружают, то это круто. Я не имею это как-то осуждать. Обратная сторона популярности – это много хейтеров. Они у Вас есть. Как Вы к ним относитесь? Тимур Гатиятуллин (Честный):

Иногда тяжеловато. Бывают разные хейтеры. Я за конструктивную критику, но я не за оскорбление меня, моей девушки и моей семьи. Я не люблю, когда приходят, например, на какие-то площадки, матерятся и ругаются – это все мне не нравится, а так в целом отношусь спокойно. Долго учился, правда. Первое время меня трогало, я такой очень сентиментальный. Я могу полдня думать, что написал там какой-то человек. Потом постепенно я научился разделять.

Но и до сих пор мне иногда хочется ответить, хочется взять ему и написать. Потом думаешь: «Стоп, что я делаю, для чего мне это». Как Вы относитесь к рэп-баттлам? Может вы сами хотели бы поучаствовать? Тимур Гатиятуллин (Честный):

Негативно. Не люблю оскорбления, не люблю переход на личности. Я сам обычно общаюсь очень дистанцированно, никогда не позволю в сторону человека оскорбления, тем более родных и близких, поэтому это не для меня. Кто из рэп-исполнителей для Вас является авторитетным? Тимур Гатиятуллин (Честный):

MiyaGi & Эндшпиль. Как это бы глупо не звучало, Дима Тараса. Да, мы партнеры, но за то время, за которое он развился, я испытываю к нему уважение. Я хотел бы по-своему к таким же результатам прийти. Вы засветились в кинематографе. Расскажите про это. Тимур Гатиятуллин (Честный):

Это был прикольный опыт. Честно говоря, мне предложили, я хотел, но вот ощущение того, что я не справлюсь и у меня получится что-то плохо, все-таки не давало. Потом что-то в последний момент со мной случилось и мы еще так грамотно сделали. Я там не один принял участие, а со своей девушкой. Получилось так, что мы сделали и смотрелись достаточно хорошо.

Я сам по себе лидер и вот если я прихожу куда-то, не занимаю какие-то лидерские места, то мне тяжело раскрыться. Я раскрываюсь, когда я лидер. Там очень хорошо получилось, я пришел на площадку, был съемочный день, я раскрылся, почувствовал себя и поэтому вот так, как рыба в воде проплавал. В конце, когда мы сели, я был очень удовлетворен, мне очень понравилось. Я благодарен людям, которые нас туда позвали, поэтому думаю, что очень круто.

Пускай это региональное кино, это не какой-то там блокбастер, но для нас это много, для нас это результат. Какой сюрприз весной ждет Ваших фанатов? Тимур Гатиятуллин (Честный):

Раскрыть я пока не могу. Я могу сказать лишь одно, что то затишье, которое было, у меня был творческий и жизненный кризис. На сегодняшний день он миновал и поэтому я хочу показать, что он миновал. Я думаю, что мы порадуем людей множеством материала, шоу и общением. Я думаю, что будет очень круто, поэтому есть что ждать.