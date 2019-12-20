Елена Благодир: «С концертными платьями, микрофонами и целой горой косметики ездила на концерты на общественном транспорте»

Елена Благо, Елена Лебедева и ELEN – под этими разными именами скрывается один и тот же человек, о котором пойдет речь в этом сюжете программы «Минск и минчане».
Елена Благо, Елена Лебедева и ELEN – под этими разными именами скрывается один и тот же человек, о котором пойдет речь в этом сюжете программы «Минск и минчане».
ELEN, певица:
На концерте я всегда говорю: «Друзья, вы невероятно красивы! Вы невероятно счастливы! И эта песня для вас!»
Караоке в машине сделает любой день ярче, особенно когда он проходит в отличной компании! К слову, свое утро белорусская певица начинает обычно рано, в шесть – с традиционной чашечки кофе. Правда, без молока: во время поста Елена соблюдает диету.
ELEN:
Доброе утро, спасибо, что приехали во мне. Хочу вас познакомить с моей кошкой. Ее зовут Алиса. Это наша еще одна хозяйка дома.
Кстати, Алиса – не просто равноправная жительница обители муз, но и любимая модель Элен. Знакомство с миром живописи и масляных красок началось именно с ее портрета. Сейчас комнату украшает мольберт с еще одной работой. Как думаете, кто на нем крадется?
ELEN:
Она наблюдает за птичками, и в какой-то момент набросится и, может, даже и съест!
Картины на стенах, постеры на подоконнике и элегантная шляпа на крючке в прихожей – в этом доме, кажется, все выдает творческого человека. А как иначе: ведь наша героиня родилась в необычной семье. Когда твой папа – исполнитель романсов, и каждый его концерт проводишь за кулисами, а каждое лето – на море, помогая с бесконечными выступлениями, – такое детство не может не запомниться!
ELEN:
Мы пели-пели и решили поучаствовать в конкурсе. Театр эстрады набирал первый состав. Я попала в надежные руки Василия Раинчика, и год я работала в Театре эстрады. С легкой руки Василия Петровича началась моя сольная карьера. И потом уже я пошла учиться в университет культуры и искусств.
Пока на столе дымится кофе, заглядываем в студенческий альбом. На фото – совсем юные и улыбающиеся лица будущих «звезд» белорусской эстрады. В жизнерадостных студентах можно узнать Викторию Алешко, Ольгу Змурщик, Александру Кирсанову, Полину Смолову…
ELEN:
Проводили времени в «кульке» мы очень много. Нас, вообще, не выпускали: я приезжала утром, а выезжала ночью. Мастерство актера у нас продолжалось целый день. Это был самый главный предмет в университете.
Надо заметить, что любовь к сцене у Элен еще со школьной скамьи. Поэтому не пройтись дорогой через двор минской средней школы номер 135 было бы настоящим преступлением! И здесь нас ждал настоящий сюрприз!
ELEN:
Это учительница по русскому языку, Лучина Софья Иосифовна. Я очень рада Вас видеть! Мы как раз шли и думали, работают ли учителя, которые преподавали у меня в школе. И тут Вы!
Софья Лучина, учитель русского языка:
Я Леночку учила с 5 по 11 класс. Она была очень способная ученица, такой она и осталась. Мы ставили сценки различные, представления с 5 класса по сказкам, по произведениям, в открытых уроках она участвовала. По Высоцкому, по Рубцову мы делали открытые уроки в 11 классе. На протяжении всех лет она была очень способная как по языку, так и по литературе. Очень творческая натура.
Впрочем, в школьные годы из-за насыщенной внеклассной жизни случались и другие сюрпризы.
ELEN:
На этой стене в 11 классе – я прихожу, и висит «благодарственное» письмо: «Благодир Елена Александровна – злостная прогульщица».
Вот такой секрет на миллион! Интересно, что сказали по этому поводу родители?
Прогуливаясь по Чижовке, не смогли не заглянуть и в святую святых – место, где в окружении родственников, соседей и друзей проходили первые сольные концерты Элен.
ELEN:
Мы приехали в мой родной двор, я здесь выросла. 4-ый подъезд – здесь моя мама, 3-й подъезд – это папа. В школьные годы, институтские познакомились.
Отчий дом – для каждого человека особое место. А если он к тому же еще и напоминает звукозаписывающую студию – особое вдвойне. Здесь, в окружении различных музыкальных инструментов, отец с дочерью чувствуют себя комфортно и уютно. И, как 20 лет назад на приморском побережье, готовы спеть дуэтом.
К слову, Алекс Благо и Элен совсем скоро встретятся на одной концертной площадке и исполнят песни о любви. Но тепло, исходящее от семейного дуэта отца и дочери, как нигде ощущается именно в домашней обстановке.
Алекс Благо, отец певицы:
Когда Лена была маленькая, я всегда старался ее брать с собой. Чтобы ей везде похлопали. И ей нравилось, и она стала артисткой. Для любого отца важно, когда его ребенок достигает чего-то.
Правда, не все и всегда давалось просто. В любом деле важны, не только талант, желание, но и упорство.
ELEN:
За рулем своего автомобиля я уже более двух лет. И очень счастлива, что наконец-то я езжу на своем автомобиле. Я, честно говоря, с ужасом думаю, как я с концертными платьями, с микрофонами, с целой горой косметики ездила на концерты на общественном транспорте. Как я могла быть такой отважной артисткой?
Элен признается: за рулем авто она частенько напевает свои песни. Одна из любимых – «Невероятно красивые». Уже по дороге на профессиональную студию заезжаем на водохранилище Дрозды – именно здесь осенью был снят клип.
Как и многие композиции Элен, эта – о любви. Нежная и чувственная. Но вы не поверите – написал ее мужчина.
Юрий Кисель (PALYUR), композитор, аранжировщик:
Я ее написал полностью, написал слова, аранжировку. И ей очень понравилась. Не могу сказать, почему так происходит, но большинство моих песен написаны от женского лица. Так выдает мне в голову Вселенная такую информацию, а я ее просто транслирую, передаю вам.
Свой смысл вложила в клип и режиссер, а также по совместительству – сценарист и стилист.
Александра Белаш, режиссер клипа:
Идея была изначально такая, чтобы показать человеческие отношения, что они состоят из ссор, и из каких-то хороших моментов. И во что это может вылиться. Часто, когда люди ссорятся, они думают, что это можно как-то сгладить, совершив какой-то широкий жест, поступок. Например, выйти замуж, жениться на ком-то. Но обычно это ничего не решает. Вот об этом и наша история.
Как и в клипе, финал этого сюжета мы оставим открытым. Ведь многое пройдено, а сколько всего еще впереди!