Елена Благодир: «С концертными платьями, микрофонами и целой горой косметики ездила на концерты на общественном транспорте»

Елена Благо, Елена Лебедева и ELEN – под этими разными именами скрывается один и тот же человек, о котором пойдет речь в этом сюжете программы «Минск и минчане».

ELEN, певица:

На концерте я всегда говорю: «Друзья, вы невероятно красивы! Вы невероятно счастливы! И эта песня для вас!» Караоке в машине сделает любой день ярче, особенно когда он проходит в отличной компании! К слову, свое утро белорусская певица начинает обычно рано, в шесть – с традиционной чашечки кофе. Правда, без молока: во время поста Елена соблюдает диету.

ELEN:

Доброе утро, спасибо, что приехали во мне. Хочу вас познакомить с моей кошкой. Ее зовут Алиса. Это наша еще одна хозяйка дома. Кстати, Алиса – не просто равноправная жительница обители муз, но и любимая модель Элен. Знакомство с миром живописи и масляных красок началось именно с ее портрета. Сейчас комнату украшает мольберт с еще одной работой. Как думаете, кто на нем крадется? ELEN:

Она наблюдает за птичками, и в какой-то момент набросится и, может, даже и съест! Картины на стенах, постеры на подоконнике и элегантная шляпа на крючке в прихожей – в этом доме, кажется, все выдает творческого человека. А как иначе: ведь наша героиня родилась в необычной семье. Когда твой папа – исполнитель романсов, и каждый его концерт проводишь за кулисами, а каждое лето – на море, помогая с бесконечными выступлениями, – такое детство не может не запомниться!

ELEN:

Мы пели-пели и решили поучаствовать в конкурсе. Театр эстрады набирал первый состав. Я попала в надежные руки Василия Раинчика, и год я работала в Театре эстрады. С легкой руки Василия Петровича началась моя сольная карьера. И потом уже я пошла учиться в университет культуры и искусств. Пока на столе дымится кофе, заглядываем в студенческий альбом. На фото – совсем юные и улыбающиеся лица будущих «звезд» белорусской эстрады. В жизнерадостных студентах можно узнать Викторию Алешко, Ольгу Змурщик, Александру Кирсанову, Полину Смолову… ELEN:

Проводили времени в «кульке» мы очень много. Нас, вообще, не выпускали: я приезжала утром, а выезжала ночью. Мастерство актера у нас продолжалось целый день. Это был самый главный предмет в университете.

Надо заметить, что любовь к сцене у Элен еще со школьной скамьи. Поэтому не пройтись дорогой через двор минской средней школы номер 135 было бы настоящим преступлением! И здесь нас ждал настоящий сюрприз! ELEN:

Это учительница по русскому языку, Лучина Софья Иосифовна. Я очень рада Вас видеть! Мы как раз шли и думали, работают ли учителя, которые преподавали у меня в школе. И тут Вы! Софья Лучина, учитель русского языка:

Я Леночку учила с 5 по 11 класс. Она была очень способная ученица, такой она и осталась. Мы ставили сценки различные, представления с 5 класса по сказкам, по произведениям, в открытых уроках она участвовала. По Высоцкому, по Рубцову мы делали открытые уроки в 11 классе. На протяжении всех лет она была очень способная как по языку, так и по литературе. Очень творческая натура. Впрочем, в школьные годы из-за насыщенной внеклассной жизни случались и другие сюрпризы.

ELEN:

На этой стене в 11 классе – я прихожу, и висит «благодарственное» письмо: «Благодир Елена Александровна – злостная прогульщица». Вот такой секрет на миллион! Интересно, что сказали по этому поводу родители? Прогуливаясь по Чижовке, не смогли не заглянуть и в святую святых – место, где в окружении родственников, соседей и друзей проходили первые сольные концерты Элен. ELEN:

Мы приехали в мой родной двор, я здесь выросла. 4-ый подъезд – здесь моя мама, 3-й подъезд – это папа. В школьные годы, институтские познакомились. Отчий дом – для каждого человека особое место. А если он к тому же еще и напоминает звукозаписывающую студию – особое вдвойне. Здесь, в окружении различных музыкальных инструментов, отец с дочерью чувствуют себя комфортно и уютно. И, как 20 лет назад на приморском побережье, готовы спеть дуэтом.

К слову, Алекс Благо и Элен совсем скоро встретятся на одной концертной площадке и исполнят песни о любви. Но тепло, исходящее от семейного дуэта отца и дочери, как нигде ощущается именно в домашней обстановке. Алекс Благо, отец певицы:

Когда Лена была маленькая, я всегда старался ее брать с собой. Чтобы ей везде похлопали. И ей нравилось, и она стала артисткой. Для любого отца важно, когда его ребенок достигает чего-то. Правда, не все и всегда давалось просто. В любом деле важны, не только талант, желание, но и упорство. ELEN:

За рулем своего автомобиля я уже более двух лет. И очень счастлива, что наконец-то я езжу на своем автомобиле. Я, честно говоря, с ужасом думаю, как я с концертными платьями, с микрофонами, с целой горой косметики ездила на концерты на общественном транспорте. Как я могла быть такой отважной артисткой? Элен признается: за рулем авто она частенько напевает свои песни. Одна из любимых – «Невероятно красивые». Уже по дороге на профессиональную студию заезжаем на водохранилище Дрозды – именно здесь осенью был снят клип.

Как и многие композиции Элен, эта – о любви. Нежная и чувственная. Но вы не поверите – написал ее мужчина. Юрий Кисель (PALYUR), композитор, аранжировщик:

Я ее написал полностью, написал слова, аранжировку. И ей очень понравилась. Не могу сказать, почему так происходит, но большинство моих песен написаны от женского лица. Так выдает мне в голову Вселенная такую информацию, а я ее просто транслирую, передаю вам.