Прямой эфир

Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе «Витебск-2021». Кто он и что будет исполнять?

24 мая 2021 10:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Даниил Мышковец, представитель Беларуси на песенном конкурсе «Витебск-2021»:
Музыкой я занимаюсь с шести лет. Я всегда в жизни занимался всем и сразу. Я думал, что пойду и в пед на физмат. Я думал, что пойду в медицинский, но вот пошел в музыку, потому что как-то ближе.

Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе «Витебск-2021». Кто он и что будет исполнять? -1

Даниил Мышковец – будущий выпускник Минского государственного колледжа искусств, лауреат многочисленных республиканских и международных конкурсов. В 2021 году решил испытать свои силы на «Славянском базаре», и удача улыбнулась ему. В финале национального отбора, который прошел 20 марта в Борисове, солист набрал 171 балл из 180 возможных, получив заветную музыкальную путевку в Витебск.

Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе «Витебск-2021». Кто он и что будет исполнять? -4

Даниил Мышковец:
С песней «Maybe I, maybe you» очень долгая история. Мы очень много перебирали, что мы споем. Мы споем джаз, соло или мы споем рок. Все-таки мы пришли к этой классике рока и спели вот такую песню.

Песня «Я магу купіць каханне» с современным текстом, ее написал профессиональный композитор. Я взял эту старую песню и переделал ее на современный лад.

Эмоции, конечно, были, я не знаю даже, как описать. У меня и радость была, и я не понимал, что происходит, потому что все участники были достойные.

Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе «Витебск-2021». Кто он и что будет исполнять? -7

Ошеломительный успех еще на этапе отбора не вскружил голову юному исполнителю. 20-летний Даниил – четверокурсник, а это значит – на носу выпускные экзамены, к которым тоже нужно как следует подготовиться. Успеть все и не свернуть с правильного пути – для парня миссия выполнима, особенно когда рядом опытный и понимающий педагог.

Даниил Мышковец:
Мы с преподавателем уже так давно работаем вместе, что мы как-то думаем в одном направлении. Здесь мы занимаемся вокалом.

Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе «Витебск-2021». Кто он и что будет исполнять? -10

Вот так выглядят наши кабинеты. Все есть: колонки, микрофоны все, что надо.

Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе «Витебск-2021». Кто он и что будет исполнять? -13

Здесь висят фотографии наших выпускников. Здесь есть Ольга Булай, которая тоже участвовала со мной в отборе, Роман Волознев Гран-при «Славянского базара» в прошлом году. Люди после нашего колледжа действительно работают по профессии.

Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе «Витебск-2021». Кто он и что будет исполнять? -16

На сцене Летнего амфитеатра Даниил планирует показать настоящее шоу, но раскрывать секреты выступления молодой исполнитель пока не готов.

Даниил Мышковец:
По поводу песни, пока никаких секретов раскрывать не буду, потому что вдруг я захочу в последний день песню поменять. А по поводу номеров, славянский хит исполняется под оркестр и, понятно, там особо не разгуляешься. Но оркестр это уже круто. Президентский оркестр Республики Беларусь! Это уже большая поддержка. По поводу мирового хита, будет очень крутой балет вместе с нами и из России.

Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе «Витебск-2021». Кто он и что будет исполнять? -19

Увидеть грандиозное представление и поддержать Даниила можно уже совсем скоро. XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 14 по 19 июля.

# Белорусские исполнители # Музыка # Даниил Мышковец # Вероника Макаревич # Фотофакт # Музыка

Другие новости рубрики

Все новости
«Залог долговечности и прочности – это искренние отношения и любовь к своему делу». Белорусская группа «Bycity» об истории успеха
28 декабря 2020 11:17

«Залог долговечности и прочности – это искренние отношения и любовь к своему делу». Белорусская группа «Bycity» об истории успеха

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты
19 декабря 2020 06:46

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты

«Ядя, что будет со мной?» Надежда Микулич вспоминает момент, когда поняла, что больше не вернётся в «Верасы»
30 ноября 2020 13:19

«Ядя, что будет со мной?» Надежда Микулич вспоминает момент, когда поняла, что больше не вернётся в «Верасы»