Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе «Витебск-2021». Кто он и что будет исполнять?

Даниил Мышковец, представитель Беларуси на песенном конкурсе «Витебск-2021»:

Музыкой я занимаюсь с шести лет. Я всегда в жизни занимался всем и сразу. Я думал, что пойду и в пед на физмат. Я думал, что пойду в медицинский, но вот пошел в музыку, потому что как-то ближе.

Даниил Мышковец – будущий выпускник Минского государственного колледжа искусств, лауреат многочисленных республиканских и международных конкурсов. В 2021 году решил испытать свои силы на «Славянском базаре», и удача улыбнулась ему. В финале национального отбора, который прошел 20 марта в Борисове, солист набрал 171 балл из 180 возможных, получив заветную музыкальную путевку в Витебск.

Даниил Мышковец:

С песней «Maybe I, maybe you» очень долгая история. Мы очень много перебирали, что мы споем. Мы споем джаз, соло или мы споем рок. Все-таки мы пришли к этой классике рока и спели вот такую песню. Песня «Я магу купіць каханне» с современным текстом, ее написал профессиональный композитор. Я взял эту старую песню и переделал ее на современный лад. Эмоции, конечно, были, я не знаю даже, как описать. У меня и радость была, и я не понимал, что происходит, потому что все участники были достойные.

Ошеломительный успех еще на этапе отбора не вскружил голову юному исполнителю. 20-летний Даниил – четверокурсник, а это значит – на носу выпускные экзамены, к которым тоже нужно как следует подготовиться. Успеть все и не свернуть с правильного пути – для парня миссия выполнима, особенно когда рядом опытный и понимающий педагог. Даниил Мышковец:

Мы с преподавателем уже так давно работаем вместе, что мы как-то думаем в одном направлении. Здесь мы занимаемся вокалом.

Вот так выглядят наши кабинеты. Все есть: колонки, микрофоны – все, что надо.

Здесь висят фотографии наших выпускников. Здесь есть Ольга Булай, которая тоже участвовала со мной в отборе, Роман Волознев – Гран-при «Славянского базара» в прошлом году. Люди после нашего колледжа действительно работают по профессии.

На сцене Летнего амфитеатра Даниил планирует показать настоящее шоу, но раскрывать секреты выступления молодой исполнитель пока не готов. Даниил Мышковец:

По поводу песни, пока никаких секретов раскрывать не буду, потому что вдруг я захочу в последний день песню поменять. А по поводу номеров, славянский хит исполняется под оркестр и, понятно, там особо не разгуляешься. Но оркестр – это уже круто. Президентский оркестр Республики Беларусь! Это уже большая поддержка. По поводу мирового хита, будет очень крутой балет вместе с нами и из России.