«Залог долговечности и прочности – это искренние отношения и любовь к своему делу». Белорусская группа «Bycity» об истории успеха

Верхний город – самое сердце белорусской столицы и место встреч. К слову, нигде в городе вы не встретите настолько хорошо сохранившиеся постройки XVI–XVIII веков, не вдохнете запах эпох и не почувствуете себя частью столицы.

Гости нашей программы «Минск и минчане» на СТВ – солистки музыкальной группы «Bycity». Начать свой маршрут именно отсюда мы решили не зря: место для группы уже давно стало знаковым.

Анастасия Буката, солистка группы «Bycity»:

Мы сейчас находимся в Верхнем городе, для нашей группы это очень значимое место: у нас здесь много выступлений проходило, много концертов и много курьезных случаев, которые можно вспомнить. Ольга Кучинская, солистка группы «Bycity»:

Там постоянно сцена устанавливается, и, как правило, здесь собирается очень много людей. Одним из курьезных случаев было то, что во время одного из наших выступлений были установлены экраны, когда тебя во время выступления снимает камера, и выводится все крупным планом. Со всеми артистами бывает, я забыла слова, наш продюсер среди зрителей снимал это на камеру. И мы потом просматривали и увидели то, что это вывелось на крупный экран, как я забыла слова. Просто в этот момент ты не знаешь, кого из нас снимают, потому что нас четверо, но потом, как оказалось, это видели все.

Группа образовалась в 2007 году. На счету артисток несколько сольных альбомов, десятки клипов, крупнейшие площадки страны и главное – любовь слушателей. К слову, все участницы коллектива имеют музыкальное образование.

Виктория Щербо, солистка группы «Bycity»:

Нашей группе уже 13 лет, и за это время все удивляются, как у нас получилось сохранить коллектив фактически в первозданном виде по составу. Наверное, самый главный секрет – любовь к своему делу, к песням, к эстраде, к зрителю и, наверное, любовь друг к другу, потому что если бы у нас не было искренней дружбы между девчонками, если бы мы не проводили время не только на сцене вместе, но и вне сцены, если бы мы не отмечали все мероприятия вместе, все праздники, не были такими сплоченными, наверное, ничего бы и не состоялось. Основное в женском коллективе, залог долговечности и прочности – это искренние отношения (а не всякие там кулуарные, язвительные штучки) и любовь к своему делу.

Следующая точка – Октябрьская площадь. Здесь расположено множество культурных и развлекательных объектов. На самой площади построен Дворец Республики – здание, в котором проходит бесчисленное количество концертов и самых важных мероприятий. А рядом красуется первая елка страны. К слову, каждый Новый год на протяжении уже многих лет наши героини встречают именно здесь, на сцене.

Виктория Щербо:

Октябрьская площадь у нас связана с самыми светлыми воспоминаниями, потому что когда в далеком 2007 году только образовывалась группа «Bycity», все самые крупные праздники, мероприятия города проходили здесь. Мы зажигали здесь на площади, было здорово, весело и всегда очень много людей. Наверное, самые такие яркие и незабываемые впечатления о первых выступлениях связаны именно с этим местом. Но в прошлом году выступали без меня.

Ольга Грибовская, солистка группы «Bycity»:

Потому что у нас Виктория недавно стала мамочкой, и мы ее поздравляем. Виктория Щербо:

В этом году на новогоднюю ночь приходите сюда, будем опять вас радовать своими песенками.

У многих артистов предновогодние дни ассоциируются с большим количеством концертов, у каждого артиста обязательно есть несколько забавных историй, связанных с главным зимним праздником. Группа «Bycity» не стала исключением. Виктория Щербо:

Однажды мы встретили рядышком с ЦУМом, потому что мы не успевали переехать из одной точки выступления в другую, мы очень спешили, и на повороте у нас прокололо колесо. Оставалось буквально 5 минут до Нового года. И что вы думаете? Вместе все вчетвером меняли сами колесо, потому что никто не хотел остановиться и нам помочь. Оставалось 5 минут до Нового года, колесо успели поменять. Ольга Грибовская:

В концертных костюмах, в тоненьких колготках стояли такие: «Пожалуйста, остановитесь», но никто этого не сделал, потому что все спешили к своим близким и родным. Виктория Щербо:

Но славянские девушки самые сильные в мире.