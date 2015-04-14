Российский певец Денис Майданов споет с Алексеем Хлестовым саундтрек к фильму «Мы братья»

Нас интересует повод, по которому Денис Майданов оказался в Минске?

Денис Майдавнов, певец, композитор:

Я приехал по приглашению Сергея Ждановича и музыкального продюсера Дениса Шпитальникова, известного как Ди-Бронкс. Это их предложение для того, чтобы я спел в тандеме с белорусским певцом Алексеем Хлестовым саундтрек к фильму «Мы братья». Я с большим удовольствием принимаю приглашение и предложение поучаствовать в качестве исполнителя саундтрека.

Почему именно Алексей Хлестов и Денис Майданов?

Сергей Жданович, музыкальный продюсер:

По моему мнению, в Беларуси Алексей Хлестов - номер один. Он популярный артист, которого любят, знают. В России Денис Майданов - абсолютная величина для меня, которая понятна и доступна. Это артист, которого любят, это народный артист.

Ваш московский успех обозначен тем, что вы написали огромное количество песен для уже известных и народных артистов России и всего СНГ. Когда у Вас пришло понимание: «Почему я пишу для остальных? Пора петь самому!»

Денис Майдавнов, певец, композитор:

Видимо, Богу так было удобно, что я как-то проявил себя как композитор для других. Я очень рад, что в моей жизни был период, когда я был только композитором и очень рад, что были песни, которые лежали и ждали своего часа, которые никому не отдавались и не продавались, и после 8 лет композиторства в 2009 году волей обстоятельств эти песни зазвучали с радиостанций уже в моем исполнении. Эти песни вылежали, ждали своего часа, оказались нужны, попали в народ. Мой успех как исполнителя - это прежде всего успех песни.

Вы полностью обнажаете душу в песнях, или не до конца?

Денис Майдавнов, певец, композитор:

Нельзя жить наполовину. Поэтому автор-исполнитель - это человек, который проживает такую же жизнь, как любой человек, но ему просто дано писать. Поэтому мои песни о ценностях, о семье, о любви, патриотизме, силе духа… О чем угодно, но о том, что волнует каждого человека. Видимо, поэтому это легко заходит в душу людей.