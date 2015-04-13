Канадский рэпер пришел в ужас от поцелуя с Мадонной

Новости США. Во время выступления на фестивале музыки и искусств Coachella, поп-королева Мадонна поцеловала репера Дрейка, с которым, по ее словам, она давно мечтала познакомиться поближе.
Новости США. Во время выступления на фестивале музыки и искусств Coachella, поп-королева Мадонна поцеловала репера Дрейка, с которым, по ее словам, она давно мечтала познакомиться поближе.
56-летняя певица, исполняющая композиции из своего нового альбома, одетая в провокационный наряд, оказавшись на одной сцене с 28-летним репером, решила не упускать возможности пообщаться поближе. Однако сам Дрейк оказался вовсе не рад такому повороту событий. После того, как Мадонна отошла, он поспешил вытереть рот, а его лицо выражало ужас.
Мадонна, впрочем, решила не забывать столь знаменательное событие и разместила фотографию поцелуя в своем Instagram.
Мадонна, певица (сообщение в Instagram):
Не нужно слов.......
Кстати, это не первая подобная выходка Мадонны. В 2003 году, во время выступления на премии MTV Music Video awards поп-королева поцеловала певиц Бритни Спирс и Кристину Агилеру.