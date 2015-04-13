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Канадский рэпер пришел в ужас от поцелуя с Мадонной

13 апреля 2015 18:39
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Новости США. Во время выступления на фестивале музыки и искусств Coachella, поп-королева Мадонна поцеловала репера Дрейка, с которым, по ее словам, она давно мечтала познакомиться поближе.

Канадский рэпер пришел в ужас от поцелуя с Мадонной-1

56-летняя певица, исполняющая композиции из своего нового альбома, одетая в провокационный наряд, оказавшись на одной сцене с 28-летним репером, решила не упускать возможности пообщаться поближе. Однако сам Дрейк оказался вовсе не рад такому повороту событий. После того, как Мадонна отошла, он поспешил вытереть рот, а его лицо выражало ужас.

Канадский рэпер пришел в ужас от поцелуя с Мадонной-4

Мадонна, впрочем, решила не забывать столь знаменательное событие и разместила фотографию поцелуя в своем Instagram.

Мадонна, певица (сообщение в Instagram):
Не нужно слов.......

Канадский рэпер пришел в ужас от поцелуя с Мадонной-7

Канадский рэпер пришел в ужас от поцелуя с Мадонной-9

Кстати, это не первая подобная выходка Мадонны. В 2003 году, во время выступления на премии MTV Music Video awards поп-королева поцеловала певиц Бритни Спирс и Кристину Агилеру.

Канадский рэпер пришел в ужас от поцелуя с Мадонной-12

# Музыка # Фотофакт # Поцелуй # Кристина Агилера # Мадонна # Дрейк # Бритни Спирс

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