Канадский рэпер пришел в ужас от поцелуя с Мадонной

Новости США. Во время выступления на фестивале музыки и искусств Coachella, поп-королева Мадонна поцеловала репера Дрейка, с которым, по ее словам, она давно мечтала познакомиться поближе.

56-летняя певица, исполняющая композиции из своего нового альбома, одетая в провокационный наряд, оказавшись на одной сцене с 28-летним репером, решила не упускать возможности пообщаться поближе. Однако сам Дрейк оказался вовсе не рад такому повороту событий. После того, как Мадонна отошла, он поспешил вытереть рот, а его лицо выражало ужас.

Мадонна, впрочем, решила не забывать столь знаменательное событие и разместила фотографию поцелуя в своем Instagram. Мадонна, певица (сообщение в Instagram):

Не нужно слов.......