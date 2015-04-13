Кнез – представитель Черногории на Евровидении-2015

Кнез (настоящее имя Ненад Кнежевич) родился 5 декабря 1967 года в городе Цетине (Черногория). В возрасте 6 лет дебютировал на сцене. Затем он стал солистом детского хора "Suncokrili". Еще в школе Кнез собрал вместе с гитаристом Лео Джокаем свою первую группу "Visoka frekvencija". После окончания школы Кнез был участником группы "Milan i Luna". Позднее он основывает "The Moon Band", выступавшую на побережье Черногории, а также "Montenegro Band", в которой играл вместе со своим отцом.

В 1992 году Кнез начинает сольную карьеру и выступает на Белградском фестивале популярной музыки "Mesav". В том же году он выпускает дебютный альбом "Kao magija", который получил множество национальных премий. В 1997 году выходит его третий диск "Automatic", который становится его самым продаваемым альбомом.

В 2000 году Кнез принимает участие в фестивале "Budva", где исполнитель занимает первое место. За этим выступлением последовал тур по Сербии, Черногории, Боснии и Македонии, а также ряд концертов в Австралии, США, Канаде и Западной Европе. Кнез является одним из самых популярных артистов своей страны. Он выпустил уже десять альбомов, которые стали бестселлерами. В настоящее время он работает над одиннадцатым. Певец живет в Белграде с женой Ниной, на которой он женился в свой день рождения в 1995 году, и с маленькими дочерьми Андреа и Ксенией. Исполнитель признается, что часто готовит, и говорит, что важнее гармония в семье, нежели шоу-бизнес.