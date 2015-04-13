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Евровидение-2015. Даты и участники полуфиналов + ГОЛОСОВАНИЕ

13 апреля 2015 16:15
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Конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в Вене. Участие в международном форуме примут 40 стран.

В первом полуфинале 19 мая выступят 16 стран, во втором 21 мая – 17.

 1-ый полуфинал

 2-ой полуфинал

 Россия

 Норвегия

 Беларусь

 Ирландия

 Греция

 Чехия

 Македония

 Литва

 Эстония

 Сан-Марино

 Нидерланды

 Мальта

 Молдова

 Португалия

 Финляндия

 Черногория

 Бельгия

 Швейцария

 Армения

 Азербайджан

 Сербия

 Словения

 Дания

 Латвия

 Румыния

 Польша

 Албания

 Исландия

 Грузия

 Израиль

 Венгрия

 Кипр

 

 Швеция

 

Страны «большой пятерки» - Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания и Австрия (на правах победителя прошлого года) автоматически попадают в финал, который запланирован на 23 мая. Также сразу в финале окажется Австралия, которую до участия в конкурсе допустили впервые в истории «Евровидения». 

Прослушать композиции конкурсантов можно на официальной странице СТВ в ВКонтакте

Кто, по-вашему, выйдет в финал и выиграет «Евровидение-2015»? Голосование здесь

# Музыка # Евровидение 2015

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