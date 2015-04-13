Евровидение-2015. Даты и участники полуфиналов + ГОЛОСОВАНИЕ

Конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в Вене. Участие в международном форуме примут 40 стран.
В первом полуфинале 19 мая выступят 16 стран, во втором 21 мая – 17.
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1-ый полуфинал
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2-ой полуфинал
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Россия
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Норвегия
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Беларусь
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Ирландия
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Греция
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Чехия
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Македония
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Литва
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Эстония
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Сан-Марино
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Нидерланды
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Мальта
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Молдова
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Португалия
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Финляндия
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Черногория
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Бельгия
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Швейцария
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Армения
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Азербайджан
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Сербия
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Словения
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Дания
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Латвия
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Румыния
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Польша
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Албания
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Исландия
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Грузия
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Израиль
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Венгрия
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Кипр
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Швеция
Страны «большой пятерки» - Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания и Австрия (на правах победителя прошлого года) автоматически попадают в финал, который запланирован на 23 мая. Также сразу в финале окажется Австралия, которую до участия в конкурсе допустили впервые в истории «Евровидения».
Прослушать композиции конкурсантов можно на официальной странице СТВ в ВКонтакте.
Кто, по-вашему, выйдет в финал и выиграет «Евровидение-2015»? Голосование здесь!