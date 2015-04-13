Евровидение-2015. Даты и участники полуфиналов + ГОЛОСОВАНИЕ

Конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в Вене. Участие в международном форуме примут 40 стран.

В первом полуфинале 19 мая выступят 16 стран, во втором 21 мая – 17.

1-ый полуфинал 2-ой полуфинал Россия Норвегия Беларусь Ирландия Греция Чехия Македония Литва Эстония Сан-Марино Нидерланды Мальта Молдова Португалия Финляндия Черногория Бельгия Швейцария Армения Азербайджан Сербия Словения Дания Латвия Румыния Польша Албания Исландия Грузия Израиль Венгрия Кипр Швеция

Страны «большой пятерки» - Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания и Австрия (на правах победителя прошлого года) автоматически попадают в финал, который запланирован на 23 мая. Также сразу в финале окажется Австралия, которую до участия в конкурсе допустили впервые в истории «Евровидения».