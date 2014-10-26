Проект СТВ «Поющие города-3»: за кого голосовали члены жюри и что осталось скрыто от зрителей

Новости Беларуси. Витебск – самый поющий город Беларуси. Главная награда третьего сезона «Поющих городов» досталась жительнице северной столицы нашей страны. Победа в музыкальном проекте принесла Анастасии Лейкиной не только всенародную любовь, но и денежный приз – 100 млн рублей. При жесткой конкуренции финалистов голос Анастасии прозвучал ярче всех.

В 2013 году проект нашего телеканала «Поющие города» был удостоен гран-при «Телевершины».

А борьба за победу в третьем сезоне была, мягко говоря, непростой. Не обошлось без скандалов и интриг.

Трогательный дуэт родился прямо на сцене «Поющих городов-3». Хотя, скорее, трио, а не дуэт. Одна из его у частниц в «положении». Появление сына на свет Алина ждет в феврале, а пока вместе с ним привыкает и к сцене, и к своей партнерше по музыкальному проекту.

Совсем разные девушки познакомились на проекте. Продюсеры определили их в дуэт. И, скажем честно, девчонки не сошлись характерами.

Ксения Карташова и Алина Романюк, участницы музыкального проекта «Поющие города-3» (Новогрудок):

Мы пока сдружились, сдружились буквально пару дней назад. У нас были ссоры. Ксюша, извини меня. Я на нее накричала. В споре рождается истина.

Но женская дружба, какие бы легенды о ней о ней не слагали, взяла вверх. Сегодня вместе готовы покорять музыкальный Олимп.

Ксения Карташова и Алина Романюк, участницы музыкального проекта «Поющие города-3» (Новогрудок):

Алина, я тебя все время успокаиваю, мы победим.

Она мой личный психолог. Было очень тяжело нам срастись, честно. Мы хотим за это 100 миллионов.

Наладить отношения, кстати, на этой самой сцене пытались не только дружеские.

А вот, пожалуй, одна из самых юных участниц – 11-классница из Лиды. Творческая команда во главе с продюсером приготовила ей свой выпускной экзамен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Чернышова, участница музыкального проекта «Поющие города-3» (Лида):

Мне нужно было простоять три часа на каблуках, пока мне настроили проекцию, пока подогнали все это дело. Все это было выматывающе, но оно того стоило.

Номер готов – сейчас передышка перед решающей стадией. Исполняем Юлино желание – отправляемся в минский дельфинарий.

Юлия Чернышова, участница музыкального проекта «Поющие города-3» (Лида):

Дельфины такие милые, они очень красивые. Я думаю, они очень добрые.

Говорят, морякам встреча с дельфинами приносила удачу. На удачу в музыкальном конкурсе дельфинов для Юли попросили спеть.

Артему на удачу тоже поют. Не дельфины, конечно, но в своих способностях принести фортуну музыкальный бэнд «Земляки» тоже не сомневается. Сами, что называется, и баян, и зал порвали, теперь поддерживают земляков – название коллектива обязывает.

Поддержка от конкурентов дорогого стоит, особенно когда духом соперничества воздух пропитан, что называется, насквозь.

Музыкальный коллектив «Земляки», участники музыкального проекта «Поющие города-3» (Мозырь):

Грызутся там. Знаете, как в очереди: оттолкнул, хочет забежать вперед, ее за руку. А мы – нет. Никто с нами не сравнится.

В 2014 году с конкурсантами работают не артисты, а продюсеры. Продвинуть своего подопечного пытаются целыми творческими бригадами.

Вот этим рукам с расческой принадлежит, наверное, самая креативная прическа третьего сезона.

Соревнование за самую оригинальную прическу эта участница наверняка выиграет. А вот готова ли она пожелать удачи в музыкальном бою своим конкурентам?

Ирина Литвин, участница музыкального проекта «Поющие города-3» (Брест):

Нет. Мы не можем пожелать удачи. Ну, ладно, хорошо. Я хочу пожелать удачи всем участникам, и я верю в это незабываемое шоу.

Это, конечно, шутка. Все пожелания удачи самые искреннее. Просто что-что, а пошутить на этом проекте случая не упускают.

Здесь участники проводят последние минуты перед выходом на сцену, она буквально в нескольких метрах. Финалисты уже исполняют свои номера, но и здесь эмоции зашкаливают.

Евгения Брагина, участница музыкального проекта «Поющие города-3» (Бобруйск):

Очень-очень страшно. Я надеюсь, что когда я выйду, все эмоции направятся только на мою песню.

Более 60 городов, сотни и еще раз сотни голосов. И только 20 номеров в финале.

Юрий Козиятко, член жюри музыкального проекта «Поющие горлда-3», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мне кажется, что наш конкурс действительно напоминает по духу белорусское «Евровидение», когда выступают не просто исполнители, но и города, области, и это очень патриотично. Хочется болеть за всю Беларусь.

Какой же город поющей Беларуси станет все-таки самым поющим? Выбирает, кстати, в этом сезоне жюри. Главная интрига вот-вот разрешится. Споры обещают быть жаркими. Жюри удаляется на совещание. Имя фаворита держат в тайне до самого финала.

И вот, наконец, развязка. Главный приз – 100 миллионов и звание победителя третьего сезона. Анастасия Лейкина – девушка, дважды заставившая зал аплодировать стоя.

Лариса Грибалева, член жюри музыкального проекта «Поющие города-3», певица:

За опыт, за мурашки по телу, за то, что зал встал. Я поздравляю свой родной город Витебск с этой победой.

В родном Витебске триумфатора «Поющих городов» ждали не только родные. Болел весь город, в том числе институт, где Настя получит диплом экономиста.

Анастасия Лейкина, победитель музыкального проекта «Поющие города-3» (Витебск):

Долго отмечали, до 6 утра сидели. Конечно, очень устали, не выспались.

И хотя победитель только один, награды получили и другие конкурсанты. Член жюри, именитый композитор, заслуженный деятель культуры и народный артист Эдуард Ханок уже пригласил некоторых участников проекта выступить на своем концерте.

Эдуард Ханок, член жюри музыкального проекта «Поющие города-3», народный артист Беларуси:

Я хочу показать концерт, состоящий из очень интересных, любопытных номеров.

Ирина Ромбальская, ведущая музыкального проекта «Поющие города-3»:

Я как человек телевизионный, люблю фриков. Мне кажется, здесь их было достаточно, но фриков в таком хорошем смысле слова. Это были «люди-зажигалки».

Итак, победитель назван, но не будем раскрывать раньше времени всю интригу. Кто впечатлил известную певицу Ларису Грибалеву?

Лариса Грибалева, член жюри музыкального проекта «Поющие города-3», певица:

Замечательный парень а-ля великий Гэтсби, который показал эффектный номер с красивым баритоном.

За кого голосовал народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко?

Анатолий Ярмоленко, член жюри музыкального проекта «Поющие города-3», народный артист Беларуси:

Честно сказать, мне очень понравился номер Стефанович, этой девочки. Сам номер, сама постановка.

Кого Эдуард Ханок окрестил «бурановскими девушками», а кого – Кириллом Джейморсовичем? И кому предложил сотрудничество главный дирижер президентского оркестра Виктор Бабарыкин?

Виктор Бабарыкин, член жюри музыкального проекта «Поющие города-3», главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:

Он даже был у меня в оркестре, я пригласил его на репетицию, он спел несколько песен Сосо Павлиашвили. Я говорю: «А теперь скажите музыкантам, чем вы занимаетесь». Он говорит: «Я работаю на заводе».

Так каким же все-таки получился третий сезон поющих городов?

Виктор Бабарыкин, член жюри музыкального проекта «Поющие города-3», главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:

Вы знаете, шоу поставлено очень классно.

Анатолий Ярмоленко, член жюри музыкального проекта «Поющие города-3», народный артист Беларуси:

Появление в такой программе любого исполнителя, даже профессионального, это уже большой плюс в карьере, в достижениях творческих. Какое шоу замечательное.

Лариса Грибалева, член жюри музыкального проекта «Поющие города-3», певица:

Хочу поздравить ваш телеканал с этим замечательным проектом.

Обо всем этом по порядку уже скоро в эфире телеканала СТВ.

Телеверсию проекта «Поющие города. Третий сезон» СТВ покажет уже совсем скоро. Впереди вас ждет поистине музыкальный ноябрь. 15 и 22 ноября в 20.10 в эфир выйдут полуфиналы народного проекта. Главная же интрига разрешится в субботу, 29 ноября. И тоже в 20.10. Не пропустите – будет интересно!