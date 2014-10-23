Финал музыкального проекта «Поющие города-3» - 23 октября, телеверсия - в ноябре

Новости Беларуси. Волнительный момент. В эти минуты во Дворце спорта проходит финал конкурса «Поющие города-3». К слову, этот проект телеканала СТВ в прошлом сезоне был удостоен гран-при «Телевершины».

Заключительному этапу предшествовали два полуфинала, по результатам которых в итоговом гала-концерте оказалась двадцатка сильнейших участников из всех уголков страны. Кто же станет победителем третьего сезона и обладателем главного приза — 100 миллионов белорусских рублей, мы узнаем уже через пару часов. О том, как финалисты готовились к этому не простому и решающему дню, в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Харизматичный, талантливый и уверенный в себе. Таким и должен быть настоящий артист, уверен Алексей Кулешов из Могилева. В финале проекта «Поющие города» он готов удивлять не только вокальными данными..

Алексей Кулешов, участник проекта «Поющие города-3» (Могилев):

Уменя номер со вкусом, с фирмой. Знаете, такой с уклоном во временя Гэстби, во времена этой всей роскоши. У меня даже есть атрибут!

«Стань звездой! Прославь свой город!» – вот идея музыкального шоу. «Поющие города» уже называют народным проектом. Проявить себя мог каждый белорус. Кастинги проходили в 66 городах страны. В финале, разумеется, - лучшие из лучших.

Андрей Гузель, продюсер:

В прошлом году было что? Были артисты, выбрали ребят, дали песню - идите пойте. А здесь работает команда профессионалов. Как продюсер, так и педагог по вокалу, так и хореограф, стилист. И они создают образ, они генерируют идеи. И помогают ребятам выглядеть здорово.

Градус напряжения за кулисами возрастает. Многие участники на большую сцену выйдут впервые. Волнуется и Владислава Якимюк из Пинска. Девушка еще никогда не выступала перед многотысячной публикой. Поэтому даже во время грима не перестает петь.

Владислава Якимюк, участница проекта «Поющие города-3» (Пинск):

Без волнения артист - не артист, я так считаю. Эти две недели, которые мы готовились, прямо большая одна эмоция. Я не знаю, как еще цвет волос у меня нормальный! Не седая!

По-настоящему звездное и жюри проекта: именитые композиторы, певцы и шоумены. Половина судей в буквальном смысле народные и заслуженные артисты страны.

Анастасия Москвина, заслуженная артистка Республики Беларусь, член жюри проекта «Поющие города-3»:

Отношение очень хорошее к конкурсантам и очень лояльное, потому что мы все заинтересованы в открытии новых звезд для нашей любимой Беларуси. Поэтому, конечно, если человек действительно потрясающий, мы его пропустим.

Андрей Карако, киноактер, член жюри проекта «Поющие города-3»:

Формат прекрасный, потому что столько участников, конкурсантов с периферии, из деревень, из городов могут оказаться в столице, оказаться в таком прекрасном конкурсе, поработать со стилистами, с вокалистами, с продюсерами - открыть себя по-новому. И вообще сам проект вызывает во мне прекрасные, добрые, радостные ощущения.

Хотелось бы, чтобы они понимали, что второго шанса нет. И чтобы они знали, что у них есть одна возможность проявить себя и показать такими, какие они есть на самом деле. Чтобы мы могли их полностью оценить, увидеть всю их палитру, возможности того или иного исполнителя, той или иной песни.

Интрига музыкального шоу разрешится уже сегодня, 23 октября. Победителя ждет не только народная любовь, но и приятный материальный бонус - 100 миллионов белорусских рублей. Телеверсию проекта зрители увидят в ноябре.