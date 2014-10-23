Певица Юлия Савичева вышла замуж за свою первую любовь (ФОТО)

Новости России. Избранником Юлии Савичевой стал композитор Александр Аршинов. Они познакомились, когда ей было 16, ему – 18.

В одном интервью Юля рассказала, что первый шаг в отношениях сделала она, о чем ни разу не пожалела.

Известно, что торжество проходит в одном из московских торгово-развлекательных комплексов. На праздник приглашены более 400 гостей. Среди которых немало известных персон: Иосиф Кобзон, певица Глюкоза, телеведущая Анфиса Чехова, фигуристка Ирина Слуцкая и многие другие.

Максим Фадеев, продюсер Савичевой, на торжество приехать не смог, но передал молодым подарок – ключи от виллы на Бали.

Юлия Савичева (в интервью 7days.ru):

Я спала, но немного. Как только я легла, в голове вихрем закружились мысли, я все время думала о торжестве, прокручивала в голове, как оно пройдет. А потом решила, что хватит уже думать и волноваться. Я в основном переживала за то, чтобы все гости остались довольны.

Юлия и Александр мечтают о детях. Савичева обещает, что карьеру певицы бросать не собирается, а постарается совмещать жизнь творческую и семейную.

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