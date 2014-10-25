Анастасия Лейкина из Витебска – победительница «Поющих городов-3», незрячая певица Юлия Стефанович награждена спецпризом

В Минске разрешилась интрига главного народного шоу страны «Поющие города». Победителем третьего сезона музыкального проекта СТВ и обладателем 100 миллионов рублей стала Анастасия Лейкина из Витебска.

Специальный приз вручил и телеканал СТВ. Он достался вот этой группе - квартет «Земляки» спел современный хит в народной обработке.

А лучшего в номинации «Вне конкуренции» выбрали сами участники. Им стала вот эта девушка. Выступлению Юлии Стефанович зрители поверили. Три года назад певица потеряла зрение. На сцену ее вывели за руку. Но это никак не помешало конкурсанте поразить зал.

Юлия Стефанович, обладательница приза «Вне конкуренции» проекта «Поющие города-3»:

Все люди должны двигаться к лучшему, заниматься очень хорошими делами и дарить всем добро.

Борьба развернулась более чем серьезная. За главный приз и всенародную любовь боролись двадцать сильнейших участников из всех уголков страны. Выбрать лучшего из лучших жюри было весьма непросто. Градус напряжения возрастал от номера к номеру. Ведь каждый, кто в этот вечер выходил на сцену Дворца спорта, стремился показать максимум своих возможностей. Однако идею музыкального шоу — Стань звездой! Прославь свой город! — воплотить в жизнь должен был только один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Лейкина, победитель проекта «Поющие города-3»:

Безумно счастлива, рада. Если честно, не ожидала. Ну, сомневалась, по крайней мере.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, член жюри проекта «Поющие города-3»:

Как профессионал я видел, что здесь лучше нее никого. Это и подтвердило и жюри, и публика. Мы спорили до хрипоты, но победила логика. Потому что все-таки на сегодняшний день сильнее нее, в общем, здесь никого нет.

Самый поющий город страны – Витебск. Северная столица Беларуси 24 октября встречала Анастасию Лейкину – победительницу третьего сезона «Поющих городов». К слову, в 2013 году этот проект телеканала СТВ удостоен гран-при «Телевершины».

Триумф на конкурсе принес витебчанке не только всенародную любовь, но и 100 миллионов рублей. Накануне поздно вечером развернулась настоящая вокальная битва. При жесткой конкуренции финалистов голос Анастасии прозвучал ярче всех, покорив жюри и не оставив шансов у остальных претендентов.

Этого момента ждали целый год. На эти лавры надеялись сотни исполнителей из десятков поющих городов. Но именно она накануне вечером оставила позади 19 сильнейших финалистов. А ее голосу аплодировали стоя и зрители, и жюри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К восхождению на Олимп рыжую красавицу готовил известный продюсер Геннадий Маркевич. Среди сотен талантов еще на кастинге он заметил ее сильный голос. И не прогадал.

Геннадий Маркевич, продюсер:

У нее красивый голос, у нее вот такой вот диапазон, она готовая артистка. То, что она сделала в финале, мне кажется равных ей в этом году не было.

СТВ делает огромное дело, ведь вы объездили столько городов и выбрали такое количество участников, что, я не знаю, это просто реально огромное дело. Спасибо каналу СТВ, потому что это лишний шанс молодежи себя показать.

Бессонная, но безумно счастливая ночь позади. И вот оно – первое утро уже в статусе победителя главного народного шоу страны.

Анастасия Лейкина, победитель проекта «Поющие города. Третий сезон» (Витебск):

Долго отмечали, до 6 утра сидели. Конечно, очень устали, не выспались. И предконкурсный день был очень тяжелый: поспали три часа, очень рано встали на грим, разучивали, репетиции.

Люблю своих ребят, то есть поддержали, никаких обид, зависти – ничего нет.

А теперь из Минска в северную столицу – здесь Настя живет и учится. А это самое культовое место в Витебске – аллея «звезд». Именно здесь город встречает свою «звезду».

И первые поздравления самой поющей витебчанке – от хозяина самого поющего города.

Виктор Николайкин, председатель Витебского городского исполнительного комитета:

Настя, я рад тебя приветствовать на родине, в Витебске. Спасибо тебе за то, чтобы победила, за то, что ты отстояла честь и достоинство нашего поющего города.

Настя нам привезла победу с республиканского конкурса «Поющие города», поэтому город стал уже не только де-факто поющим, но еще и де-юре.

Спасибо вам огромное за то, что вы поддерживаете молодежь и нам подсказываете, где у нас растут таланты.

Витебский амфитеатр. На это место Настя еще вернется не раз. Уже сегодня она в числе претендентов на участие в «Славянском базаре».

А пока – в альма-матер. Анастасия Лейкина – будущий экономист. В родном университете встречают дружескими объятиями.

И только вечером Настя наконец-то оказалась дома. В кругу дорогих и близких сердцу людей.

Павел Лейкин, отец:

Ждали и надеялись, потому что знали, мы же смотрели постоянно, кто что может. Она была самая лучшая.

Екатерина Марцинкевич, сестра:

Она начала петь со мной, ей три года было. Она репетировала, она со мной пела. Сейчас, конечно, она достигла больших высот. Мы за нее очень счастливы.

В ближайшее время такой тихий семейный вечер едва ли удастся повторить – уже завтра начнутся репетиции. А в воскресенье Настя снова отправится в Минск по приглашению композитора Эдуарда Ханка, который открыл для себя талантливую витебчанку благодаря народному шоу «Поющие города».

Делает звезд проект уже третий сезон подряд. За это время организаторы объехали всю Беларусь. От областных центров до городских поселков. Всего десятки населенных пунктов. И проводили кастинги. Без преувеличения, изменяя жизнь простых белорусов.

Левон Гзирян, участник проекта «Поющие города-3» (Полоцк):

Очень порадовало, что в этом в этом году, наконец-то, дали возможность самим выбрать композиции, песни. Конкурс классный, конкурсу существовать, развиваться! В Беларуси гораздо больше талантов, чем мы думаем.

Их, к слову, оказывается больше, чем думало и жюри. В числе судей в каждом сезоне народные и заслуженные. Одним словом — мэтры. Они могли и остановить выступление, если последнее, что называется, «не цепляет», или пропустить участника дальше. Зеленый свет зажигали перед талантливыми. Теперь отдачи ждут уже от них.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси, член жюри проекта «Поющие города»:

Победителя можно отправить на «Евровидение». Я посоветовал просто многим из них подать свои заявки для того, чтобы участвовать в национальном отборе.

В этом сезоне «Поющие города» стали опытнее и наглее. Шоу делали по западному образцу. Каждый участник съемочного процесса изъявлял свои эмоции. У конкурсантов было две минуты, чтобы показать себя. Все, чтобы зритель остался довольным.

Анастасия Гузель-Ганиева, продюсер проекта «Поющие города»:

Мы планировали масштабнее - мы это сделали. Мы планировали хорошую, большую, красивую сцену с граммофонами - мы это тоже сделали. Это все придумывали наши продюсеры, которые были кураторами у ребят. Мы это воплощали в жизнь. Я очень рада, что все задумки получились.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

За три сезона «Поющие города» открыли десятки новых имен, предоставив трамплин для начинающих музыкантов. Некоторые из них светятся на телевидении, выступают с гастролями, ведут полноценную звездную жизнь. Но организаторы говорят: на этом не остановятся, ведь талантов в стране еще очень много.

Три последние субботы ноября в своем вечернем эфире телеканал СТВ будет транслировать полную версию концертов. Не пропустите!

Это была «Картина мира» с Юрием Козиятко. Увидимся через неделю. До свидания.