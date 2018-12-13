«Песни объединены особой душевной теплотой». Олейник и Быкова презентовали альбом о малой родине, Солодуха прокомментировал

Пионы, панды и деревянные палочки для еды. Песню «Синеокая» Евгений Олейник написал, находясь в Поднебесной.

Пока композитор за тысячи километров от родины создавал свой новый шедевр, в Минске родился второй сын музыканта – Вова.

Евгений Олейник, композитор, музыкальный продюсер:

Идея, как таковая, сформировалась давным-давно, когда мы слушали разную музыку в детстве. И в английской, и в шведской, и во французской, и в американской музыке очень много песен, посвящённых своим городам, своим странам. Париж воспет везде, Нью-Йорк воспет везде, Ливерпуль – в песнях «The Beatles».

А теперь воспеты ещё города и местечки Беларуси. Поделиться личным восприятием национальных красот с помощью музыки композитор решил несколько лет назад. Тогда и представить не мог, что презентация тематического альбома пройдёт в Год малой родины.

Евгений Олейник:

То, что Год малой родины в этом году объявлен и ещё на два года продлён, для нас это очень приятно, как для граждан. Эта тема зацепила всех буквально: все поехали красить заборчики, шифер прибивать, помогать там бабушкам, дедушкам.

Родной дом, семья и родители – все эти без преувеличения вечные темы Евгений Олейник разрабатывал в соавторстве с женой и солисткой их группы Юлией Быковой. Юлия Быкова, солистка музыкальной группы:

Они объединены все такой особой душевной теплотой. Песни о том, что нас связывает с родной землёй, что для нас дорого, что мы любим. Очень долго рассказывать, проще, конечно, спеть.

Время, за которое были созданы большинство песен, композитор называет лирическим периодом совместного творчества и сравнивает его с розовым периодом Пикассо. Как и картины всемирно известного художника, музыка и тексты нового альбома рассказывают про мир несколько преображённый, но вполне реальный.

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Там в тексте есть слова: полжизни в пути. Я вот, действительно, полжизни на гастролях в своей стране. 1 марта следующего года будет 32 года на сцене, а в январе – 60. Даже больше, чем полжизни. Сильная песня. Именно про нашу страну, про наши белорусские дороги.

Юлия Быкова:

Мы очень хотим, чтобы песни пришлись к душе, к сердцу. Чтобы они жили дальше своей жизнью и радовали очень-очень многие поколения.