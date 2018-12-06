«Такими голосами народными поют только три страны»: худрук Михаил Дриневский рассказал о полувеке своей работы в хоре им. Цитовича

В этом году исполняется 50 лет творческой деятельности народного артиста Беларуси, лауреата Госпремии Республики Беларусь, профессора Михаила Дриневского. Солидную дату отметят 6 декабря грандиозным концертом: на сцену Белорусской государственной филармонии выйдет Национальный академический хор Республики Беларусь имени Г. И. Цитовича, которым Михаил Павлович руководит с 1975 года.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художественный руководитель и главный дирижёр Национального академического народного хора Республики Беларусь им. Г. И. Цитовича – Михаил Дриневский.

Что нравится зарубежному зрителю за пределами Беларуси?

Михаил Дриневский, художественный руководитель и главный дирижёр Национального академического народного хора Республики Беларусь им. Г. И. Цитовича:

Для них интересно то, что такими народными голосами поют только три страны: Россия, Украина и Беларусь, даже прибалты этим не владеют. Для них это – экзотика, они даже заглядывают в рот, а что там, может, машинки какие-то устроены.