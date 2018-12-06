Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Музыка
  • «Такими голосами народными поют только три страны»: худрук Михаил Дриневский рассказал о полувеке своей работы в хоре им. Цитовича

«Такими голосами народными поют только три страны»: худрук Михаил Дриневский рассказал о полувеке своей работы в хоре им. Цитовича

06 декабря 2018 09:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В этом году исполняется 50 лет творческой деятельности народного артиста Беларуси, лауреата Госпремии Республики Беларусь, профессора Михаила Дриневского. Солидную дату отметят 6 декабря грандиозным концертом: на сцену Белорусской государственной филармонии выйдет Национальный академический хор Республики Беларусь имени Г. И. Цитовича, которым Михаил Павлович руководит с 1975 года.

«Такими голосами народными поют только три страны»: худрук Михаил Дриневский рассказал о полувеке своей работы в хоре им. Цитовича-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художественный руководитель и главный дирижёр Национального академического народного хора Республики Беларусь им. Г. И. Цитовича – Михаил Дриневский.

Что нравится зарубежному зрителю за пределами Беларуси?

Михаил Дриневский, художественный руководитель и главный дирижёр Национального академического народного хора Республики Беларусь им. Г. И. Цитовича:
Для них интересно то, что такими народными голосами поют только три страны: Россия, Украина и Беларусь, даже прибалты этим не владеют. Для них это экзотика, они даже заглядывают в рот, а что там, может, машинки какие-то устроены.

«Такими голосами народными поют только три страны»: худрук Михаил Дриневский рассказал о полувеке своей работы в хоре им. Цитовича-4

Как изменился хор за то время, что им руководит Михаил Дриневский?

Подробности – в видеоматериале.

# Музыка # Музыка # Михаил Дриневский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ліра з белавежскага дуба і 150-гадовай елі. Старажытныя музыкальныя інструменты робіць беларускі майстар
29 ноября 2018 07:38

Ліра з белавежскага дуба і 150-гадовай елі. Старажытныя музыкальныя інструменты робіць беларускі майстар

«Все радиостанции откликнулись, мы приглашены на «Песню года». Александра Гайдук и Святослав Позняк спели вместе
23 ноября 2018 09:28

«Все радиостанции откликнулись, мы приглашены на «Песню года». Александра Гайдук и Святослав Позняк спели вместе

Более 30 лет счастливого брака. Михаил Турецкий рассказал о семейных ценностях
15 ноября 2018 08:17

Более 30 лет счастливого брака. Михаил Турецкий рассказал о семейных ценностях