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«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты

19 декабря 2020 06:46
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Волшебное царство звуков – именно так можно назвать это место. Окунуться в атмосферу красоты и гармонии и даже почувствовать себя музыкантом – все возможно. Изначально здесь проходили образовательные программы, теперь это портал в мир классической музыки. Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты, показали «Минск и минчане» на СТВ.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -1

Алексей Ладик, музыкант-флейтист, гид музея:
«Музыкотерапия через классику» – у нас такая была достаточно известная программа. Мы собирали много людей вот сюда, в этом камерном зале, где звучала классическая музыка (специально подобранная) с аккомпанементом из различных звукотерапевтических инструментов. Ну, и знакомили людей с такой достаточно простой, понятной классической музыкой с целью именно популяризации, развития этого направления.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -4

Занятия академической музыкой, лекции и концерты. Любители классики могли прийти сюда позаниматься, послушать и поиграть. С лета этого года пространство преобразовали в музыкальный музей.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -7

Алексей Ладик:
Наш руководитель – вдохновитель идеи этого пространства – Мария Бондаренко. Это все инструменты, собственно, с ее легкой руки сюда были ввезены. Экспозиция была достаточно быстро составлена, и вот больше 70 инструментов здесь находится.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -10

Увлекательные истории и полное погружение в мир звуков. К слову, сами инструменты можно не только увидеть и послушать, но и потрогать. На всех инструментах любой посетитель может сыграть или хотя бы попытаться это сделать. Расскажут здесь и много всего полезного.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -13

Алексей Ладик:
«Физико-звуко-акустика» – хорошая программа. Обычные взрослые, дети приходят и очень удивляются, когда понимают, насколько это просто на самом деле, как звучат инструменты, каким образом рождается звук.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -16

Несомненно, каждый, кто приходит сюда, получает огромный багаж знаний, иногда даже появляется желание стать великим музыкантом. Арфа и клавесин – одни из самых редких инструментов.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -19

Алексей Ладик:
Клавесин такой дальний родственник, предшественник рояля эволюционно. Во многом конструкция рояля была вдохновлена именно конструкцией клавесина, но с существенным отличием. В сравнении с классическим звуком рояля и пианино звук отличается. Здесь у нас идет вместо удара молоточком по струне очень понятный щипок. И собственно, это такой клавесинчик – самый-самый маленький. Он называется по-другому – спинет. Это современный инструмент, сделанный русскими мастерами по чертежам XVII века.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -22

Иногда инструменты могут путешествовать по концертам старинной музыки, но потом вновь возвращаются восвояси. Собирались они по всей республике, какие-то из них были переданы в дар.

Алексей Ладик:
Нам в последнее время некоторые инструменты просто приносят, говорят: пожалуйста, можете пользоваться. Из последнего у нас появились органные трубы, пока что без самого органа. У нас представлен электроорган: игрушка такая из XX века. Но какой-то мини-орган может быть комнатный акустический было бы интересно здесь поставить. Трубы есть, а органа пока нет.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -25

Мотайте на ус: если у кого-то случайным образом запылился дома в уголке какой-нибудь звучащий предмет, то можно принести его сюда, и ребята вдохнут в него новую жизнь. Большой популярностью пользуются звукотерапевтические инструменты. Слушатели пребывают в шоке, не понимая, откуда берутся звуки, насколько это на самом деле просто и в то же время красиво.

Алексей Ладик:
Мы сейчас находимся в нашем таком месте силы – это основная часть инструментов для звукотерапии. Если кто-то приходит на экскурсию, могут сесть на кресло – мы проведем такую мини 3-4-минутную музыкотерапию. Можно все эти инструменты послушать, посмотреть, поиграть, узнать, как это работает.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -28

Самое время разобраться, что это за инструменты и за счет чего в них рождается звук. Начнем с тибетских чаш.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -31

Алексей Ладик:
Очень интересный инструмент, потому что звучит как колокола и точно так же за счет вибрации можно заводить звучание таким образом.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -34

Следующие на очереди – чакрофоны.

Алексей Ладик:
Такие вот металлические пластинки на деревянном резонаторе.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -37

В соединении классической музыки с такими интерлюдиями очень необычно влияет на слушателя.

К современным инструментам относятся оркестровые колокольчики.

Алексей Ладик:
Используются очень часто и в джазовых, и в академических оркестрах, и для кинематографа. Попали в Нарнию, фея пролетела – наслаждайтесь.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -40

Один из самых любимых инструментов – шум океана. Кожаная или пластиковая мембрана для того, чтобы рождался звук, особенно актуально в условиях того, что выехать никуда нельзя. Можно прийти сюда и оказаться на побережье какого хотите океана.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -43

Жемчужина коллекции – терменвокс, совсем недавно прибывший в музыкальную семью.

Алексей Ладик:
Мы все еще до сих пор учимся на нем играть, потому что здесь у нас взаимодействие с инструментом идет непосредственно просто магическими какими-то пассами руками. Просто за счет того, насколько близко рука находится к антенне, будет меняться и высота звука, поэтому это такой инструмент для людей, которые хотят воспитать в себе абсолютный слух. Звучит он достаточно интересно.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -46

Следующая комната получила название «Экспериментарий». Здесь размещена методическая литература, проходят репетиции, а еще сюда можно привести детей.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -49

Алексей Ладик:
Это, собственно, наш экспериментарий. Здесь обычно находятся дети поменьше. Если вдруг пришли всей семьей на взрослую программу, то здесь можно оставить ребят. Они у нас тут и рисуют, и могут познакомиться с какими-то элементарными инструментами: с колокольчиком, ксилофончиком. Можно помастерить. У нас здесь дети оставили самодельный телефон ниточный такой.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -52

Есть и другие залы, в которых также проводятся экскурсии, после чего у слушателей появляется возможность прогуляться и поиграть на том, что приглянется.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -55

Алексей Ладик:
«Святая Троица» русского народного оркестра: балалайка, домра, русская мандолина.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -58

Хит Instagram – пионерский горн, барабан на шею. Различные шумовые инструменты – это уже больше для детей: барабаны, маракасы, трещетки.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -61

Экскурсоводы музея, очевидно, терпеливые люди, ведь играть – это как и петь: не каждый умеет, но всем хочется. Есть в коллекции музея и запретные инструменты.

Алексей Ладик:
Там в уголке у нас находятся ситары. Это достаточно редкий инструмент сам по себе, индийско-пакистанский. Нам его дали просто как экспонат и попросили не играть, потому что если будет слишком большое количество желающих, струны достаточно сложно найти. Инструмент такой хрупкий, поэтому тут уже риски превышают.

«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты -64

Вот так устроен мир музыки: полон загадок и волшебства. Желаем, чтобы коллекция музея пополнялась новыми экземплярами, а мы – с удовольствием приходили сюда снова и снова – исполнить мелодию души.

# Музыкальный инструмент # Музыка # Алексей Ладик # Фотофакт # Музыкальные инструменты

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