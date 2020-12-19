«Один из самых любимых – шум океана». Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты

Волшебное царство звуков – именно так можно назвать это место. Окунуться в атмосферу красоты и гармонии и даже почувствовать себя музыкантом – все возможно. Изначально здесь проходили образовательные программы, теперь это портал в мир классической музыки. Как звучат и выглядят необычные музыкальные инструменты, показали «Минск и минчане» на СТВ.

Алексей Ладик, музыкант-флейтист, гид музея:

«Музыкотерапия через классику» – у нас такая была достаточно известная программа. Мы собирали много людей вот сюда, в этом камерном зале, где звучала классическая музыка (специально подобранная) с аккомпанементом из различных звукотерапевтических инструментов. Ну, и знакомили людей с такой достаточно простой, понятной классической музыкой с целью именно популяризации, развития этого направления.

Занятия академической музыкой, лекции и концерты. Любители классики могли прийти сюда позаниматься, послушать и поиграть. С лета этого года пространство преобразовали в музыкальный музей.

Алексей Ладик:

Наш руководитель – вдохновитель идеи этого пространства – Мария Бондаренко. Это все инструменты, собственно, с ее легкой руки сюда были ввезены. Экспозиция была достаточно быстро составлена, и вот больше 70 инструментов здесь находится.

Увлекательные истории и полное погружение в мир звуков. К слову, сами инструменты можно не только увидеть и послушать, но и потрогать. На всех инструментах любой посетитель может сыграть или хотя бы попытаться это сделать. Расскажут здесь и много всего полезного.

Алексей Ладик:

«Физико-звуко-акустика» – хорошая программа. Обычные взрослые, дети приходят и очень удивляются, когда понимают, насколько это просто на самом деле, как звучат инструменты, каким образом рождается звук.

Несомненно, каждый, кто приходит сюда, получает огромный багаж знаний, иногда даже появляется желание стать великим музыкантом. Арфа и клавесин – одни из самых редких инструментов.

Алексей Ладик:

Клавесин – такой дальний родственник, предшественник рояля эволюционно. Во многом конструкция рояля была вдохновлена именно конструкцией клавесина, но с существенным отличием. В сравнении с классическим звуком рояля и пианино звук отличается. Здесь у нас идет вместо удара молоточком по струне очень понятный щипок. И собственно, это такой клавесинчик – самый-самый маленький. Он называется по-другому – спинет. Это современный инструмент, сделанный русскими мастерами по чертежам XVII века.

Иногда инструменты могут путешествовать по концертам старинной музыки, но потом вновь возвращаются восвояси. Собирались они по всей республике, какие-то из них были переданы в дар. Алексей Ладик:

Нам в последнее время некоторые инструменты просто приносят, говорят: пожалуйста, можете пользоваться. Из последнего у нас появились органные трубы, пока что без самого органа. У нас представлен электроорган: игрушка такая из XX века. Но какой-то мини-орган может быть комнатный акустический было бы интересно здесь поставить. Трубы есть, а органа пока нет.

Мотайте на ус: если у кого-то случайным образом запылился дома в уголке какой-нибудь звучащий предмет, то можно принести его сюда, и ребята вдохнут в него новую жизнь. Большой популярностью пользуются звукотерапевтические инструменты. Слушатели пребывают в шоке, не понимая, откуда берутся звуки, насколько это на самом деле просто и в то же время красиво. Алексей Ладик:

Мы сейчас находимся в нашем таком месте силы – это основная часть инструментов для звукотерапии. Если кто-то приходит на экскурсию, могут сесть на кресло – мы проведем такую мини 3-4-минутную музыкотерапию. Можно все эти инструменты послушать, посмотреть, поиграть, узнать, как это работает.

Самое время разобраться, что это за инструменты и за счет чего в них рождается звук. Начнем с тибетских чаш.

Алексей Ладик:

Очень интересный инструмент, потому что звучит как колокола и точно так же за счет вибрации можно заводить звучание таким образом.

Следующие на очереди – чакрофоны. Алексей Ладик:

Такие вот металлические пластинки на деревянном резонаторе.

В соединении классической музыки с такими интерлюдиями очень необычно влияет на слушателя. К современным инструментам относятся оркестровые колокольчики. Алексей Ладик:

Используются очень часто и в джазовых, и в академических оркестрах, и для кинематографа. Попали в Нарнию, фея пролетела – наслаждайтесь.

Один из самых любимых инструментов – шум океана. Кожаная или пластиковая мембрана для того, чтобы рождался звук, особенно актуально в условиях того, что выехать никуда нельзя. Можно прийти сюда и оказаться на побережье какого хотите океана.

Жемчужина коллекции – терменвокс, совсем недавно прибывший в музыкальную семью. Алексей Ладик:

Мы все еще до сих пор учимся на нем играть, потому что здесь у нас взаимодействие с инструментом идет непосредственно просто магическими какими-то пассами руками. Просто за счет того, насколько близко рука находится к антенне, будет меняться и высота звука, поэтому это такой инструмент для людей, которые хотят воспитать в себе абсолютный слух. Звучит он достаточно интересно.

Следующая комната получила название «Экспериментарий». Здесь размещена методическая литература, проходят репетиции, а еще сюда можно привести детей.

Алексей Ладик:

Это, собственно, наш экспериментарий. Здесь обычно находятся дети поменьше. Если вдруг пришли всей семьей на взрослую программу, то здесь можно оставить ребят. Они у нас тут и рисуют, и могут познакомиться с какими-то элементарными инструментами: с колокольчиком, ксилофончиком. Можно помастерить. У нас здесь дети оставили самодельный телефон ниточный такой.

Есть и другие залы, в которых также проводятся экскурсии, после чего у слушателей появляется возможность прогуляться и поиграть на том, что приглянется.

Алексей Ладик:

«Святая Троица» русского народного оркестра: балалайка, домра, русская мандолина.

Хит Instagram – пионерский горн, барабан на шею. Различные шумовые инструменты – это уже больше для детей: барабаны, маракасы, трещетки.

Экскурсоводы музея, очевидно, терпеливые люди, ведь играть – это как и петь: не каждый умеет, но всем хочется. Есть в коллекции музея и запретные инструменты. Алексей Ладик:

Там в уголке у нас находятся ситары. Это достаточно редкий инструмент сам по себе, индийско-пакистанский. Нам его дали просто как экспонат и попросили не играть, потому что если будет слишком большое количество желающих, струны достаточно сложно найти. Инструмент такой хрупкий, поэтому тут уже риски превышают.