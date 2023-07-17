Европу накроет новая волна жары

На Европу надвигается новая волна жары. Антициклон «Харон» принесет рекордные температуры, прогнозируют эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых регионах Италии термометры покажут до +48 градусов. Уже сейчас в 15 крупных городах действует красный, максимальный уровень опасности. Медики советуют избегать воздействия прямых солнечных лучей и пить больше воды.