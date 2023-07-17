Прямой эфир

Европу накроет новая волна жары

17 июля 2023 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На Европу надвигается новая волна жары. Антициклон «Харон» принесет рекордные температуры, прогнозируют эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европу накроет новая волна жары-1

В некоторых регионах Италии термометры покажут до +48 градусов. Уже сейчас в 15 крупных городах действует красный, максимальный уровень опасности. Медики советуют избегать воздействия прямых солнечных лучей и пить больше воды.

# Погода # Новости Италии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Forbes: всего один российский танк сумел остановить атаку ВСУ
17 июля 2023 07:37

Forbes: всего один российский танк сумел остановить атаку ВСУ

Константинов: атаку на Крымский мост устроил террористический режим Киева
17 июля 2023 06:56

Константинов: атаку на Крымский мост устроил террористический режим Киева

Украина потеряла до 20% вооружений и техники – СМИ
17 июля 2023 06:52

Украина потеряла до 20% вооружений и техники – СМИ