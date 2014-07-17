Руслан Алехно о концерте в Лондоне с участием королевского оркестра, бывшей жене и любимых греческих островах

Я изучила Ваш график работы. Почему так редко приезжаете в Беларусь?

Руслан Алехно, певец:

У меня существует определенный график, который составляется на 3-4 месяца вперед. Например, на сегодняшний день составлен график до 21 октября. А вот 21-го октября состоится концерт Валерии с моим участием в Лондоне в главном зале Альберт-холл с королевским оркестром. И помимо всего, каждый день что-то добавляется. И когда складывается так, что есть возможность поехать в Беларусь на выступление, то безусловно, в графике появляется место. А если нет, то к сожалению, приходится и отказывать. Есть даты, которые закладываются раньше. Но когда я приезжаю в Беларусь, я всегда рад и счастлив, потому что это моя Родина.

А мы как рады! Раз Вы сразу заговорили о Валерии… Мечта исполнилась? Пять лет вы мечтали спеть с ней дуэтом, так?

Руслан Алехно:

Десять лет. Это правда. В одном из первых моих интервью я сказал, что хотел бы спеть дуэтом с Валерией. За этот этап десятилетний много событий произошло и происходит. И последнее яркое событие – дуэт с народной артисткой России.

Кстати, о клипе «Сердце из стекла». Как Вам удалось Кончаловского уговорить? Это первый его клип, насколько я знаю. Дебют Великого!

Руслан Алехно:

Да, это правда. Егор Андреевич никогда не снимал клипы. Ни за какие деньги! Настолько проникся песней, дуэтом! Плюс, насколько я знаю, очень теплое отношение к Валерии. Причем дружба у них очень давняя.

Песня же автобиографичная? Изначально спели Вы ее со своей бывшей супругой…

Руслан Алехно:

Это не был дуэт. Это был эксперимент. Чтобы песня не лежала. Чтобы показать этот дуэт Валерии. Ирина спела эту песню, как демо.

Так это был пиар?

Руслан Алехно:

У нас нет с Ириной такого понятия – пиар. Все наши отношения, которые были сформированы за 7 лет, до сих пор теплые. Слово пиар – это не сюда.

Хочется все же поговорить о личном. Потому что многим поклонникам, поклонницам хочется знать, чем Вы живете? Как Вам удалось сохранить теплые отношения с бывшей женой? Вы такой добрый человек?

Руслан Алехно:

Сам по себе, если охарактеризовать себя, да, я добрый человек. Но ведь это не связано с добротой – сохранить отношения с бывшей женой. Понимаете, в чем дело, разрушить в один миг можно все. Но сохранить это очень тяжело. Для меня Ирина очень близкий человек. Мы до сих пор встречаемся, созваниваемся, есть какие-то общие проекты. Что очень хорошо. Потому что обычно все расстаются не очень хорошо.

А Вы верите в судьбу?

Руслан Алехно:

Конечно.

А почему? Есть какие-то факты, что-то в жизни происходило, и Вы поверили в нее?

Руслан Алехно:

Были в моей жизни случаи… Не могу привести пример, потому что это личное. Но это было связано с каким-то событием, что только благодаря этой дорожке судьбы могло такое произойти. Даже отношения и знакомство с Ириной. Мы прожили жизнь в Бобруйске рядом 18 лет и не знали друг друга, и не видели в глаза. Я ушел в армию, она уехала учиться в академию.

Поясним зрителям, что она актриса…

Руслан Алехно:

Актриса театра и кино. Окончила Белорусскую академию искусств в Минске. Сейчас она успешная актриса на постсоветском пространстве. Ирина Медведева. И только после того, как она уехала в Москву, а я остался здесь, мы познакомились. Что-то произошло. В этой истории и есть нить, связанная судьбой.

Вы счастливый человек?

Руслан Алехно:

Да. Я счастливый человек.

А какими правилами в жизни руководствуетесь? Если таковы имеются?

Руслан Алехно:

Обязательно! Нужно быть человеком в любой ситуации! Обязательно помнить тех людей, которые помогли тебе на определенном этапе жизни. Все мы с чего-то начинали. И к сожалению, теряем память о людях, которые оказали помощь: либо материальную, либо моральную поддержку. Не забывайте, кто мы есть! И самое важное: быть самим собой! Таким, какой ты есть. И делать то, чем ты занимаешься, профессионально. Ни одной ногой. Доводить все до конца!

Руслан, в завершении нашей беседы актуальный вопрос...

Руслан Алехно:

Сколько мне лет? (смеется).

Нет. Как проводите лето? Сейчас середина лета – время отпусков.

Руслан Алехно:

Летом я люблю ездить на греческие острова. У меня активный отдых. Это дайвинг. Погружение там, где затонувшие корабли, сокровища. И недавно освоил серфинг. После Славянского базара в Витебске я и планирую отдохнуть, поплавать, позагорать и навестить родителей.

Спасибо Вам за теплую беседу. Пожелайте нашим зрителям что-нибудь хорошее, доброе, утреннее...

Руслан Алехно:

Я желаю вам, мои дорогие, только хорошего настроения! Но, а вам, мои дорогие девушки, женщины, гармонии внутри себя!