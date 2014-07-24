В группе «Napoli» новый солист?! Кто занял место бывшего лидера группы Ильи Кравчука?

Группа «Napoli» - луч солнца белорусского шоу-бизнеса. Эти ребята снимают клипы, пишут песни и веселят своих поклонников. Но относительно недавно, группе пришлось пережить серьезную утрату в лице ее лидера: по трагической случайности не стало молодого, очень талантливого парня - Ильи Кравчука. Чем живёт сейчас группа «Napoli»? О своих ближайших планах ребята расскажут в программе «УТРО» на СТВ.

С чем связано название группы?

Группа «Napoli»:

Изначально, это было название футбольной команды - «Наполи». Мы проанализировали, что есть еще очень красивый город Неаполь. Долго искали название. Перебирали все красивые слова... Но, когда услышали слово «наполи», что-то «екнуло», и сразу же - наше! Это мы!

В этом названии читается белорусский подтекст: «на полі». Хорошо, что все неординарные названия воедино собрались! Познакомьте нас со своим новым солистом!

Ольга Шиманская, группа «Napoli»:

Это Сергей Болоболов! Мы знакомы очень давно. Сергей помогал нам изначально в нашем творчестве. Затем он на некоторое время покинул Беларусь. Сложилось так, что ему пришлось вернуться и возглавлять наш проект, группу «Napoli». Взять на себя женскую половину. Для нас он родной, творческий, талантливый, зажигательный человек!

Сергей, чем Вы занимались до «Napoli», и что Вы привнесли в эту группу?

Сергей Болоболов, группа «Napoli»:

Учился в колледже, университете. Затем уезжал ненадолго из страны. У каждого творческого человека идет поиск. У кого-то он заканчивается раньше, у кого-то - позже. Выступал как исполнитель в ансамбле, в детстве пел однажды в хоре. У меня была очень серьезная работа в творчестве. Познакомились с Олей, а еще раньше - с Ильей. Мы учились с ним в колледже. Именно тогда всё начиналось… Часто в колледже приходили в аудиторию и начинали импровизировать: пели разную музыку. А потом родилась группа «Napoli». Я очень часто наблюдал за их творчеством.

С Вашим появлением видоизменилась группа? В каком направлении Вы работаете?

Ольга Шиманская:

Нам постоянно задают вопрос: «В каком направлении работает группа «Napoli»? На самом деле нет определенного направления, в котором мы работаем. Это абсолютно непредсказуемые вещи! Есть какая-то идея, мелодия... Мы это сделали, написали. На студии просидели: что-то доработали, добавили. И получился какой-то продукт! У нас все идет из души и нашего сердца!

Илона Мунтян, группа «Napoli»:

С появлением Сергея в нашем коллективе, мы подумали, что надо делать что-то новое, непохожее на предыдущее. Новый солист - новый образ, новое звучание! Новая группа «Napoli»!