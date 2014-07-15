Кавер-бэнд «Эйфория» исполнила хит в эфире программы «УТРО» на СТВ

Кавер-бэнд «Эйфория» - победители проекта «Звездный ринг» на телеканале СТВ. По результатам конкурса признаны лучшим кавер-бэндом Республики Беларусь 2014 года.

За небольшой промежуток времени совместной работы коллектив уже смог найти все необходимое для успешного и гармоничного творчества. Что касается своих песен, работа над собственным альбомом проходит последовательно и основательно. Как только материал будет готов, группа с радостью представит его слушателю.

Насколько тяжело вам далась победа в «Звездном ринге»?

Кавер-бэнд «Эйфория»:

Путь был тяжелый, однозначно. Мы не планировали изначально выиграть. Так получилось! Когда мы вышли в финал, то поняли, что уже все: этот азарт наступил, и нас уже было не остановить!

Ребят, расскажите, легко ли было пробиться в финал «Звездного ринга», а во-вторых, выиграть его?

Кавер-бэнд «Эйфория»:

Сложно! Более 40 коллективов было, да и ребята были очень серьезные! Но победила та группа, у которой оказалось больше поклонников!

Основной акцент группа делает на классике зарубежной рок музыки. Вы исполняете легендарные хиты, оставившие свой след в истории! Хиты, которые остались в ваших душах. Все ли хиты поются, которые требуют на мероприятиях?

Кавер-бэнд «Эйфория»:

Нашу группу объединяет рок, металл. В основном мы выбираем данное направление. Нам не мешает это играть корпоративную программу. Мы можем выступить с легкой музыкой: и на свадьбе, и в ресторане поиграть, но наша группа в основном стремится играть тяжелую музыку, сложные формы, длинные композиции. Нас не пугают тяжелые партии!

Юлиана, Вы такая… «Белоснежка»! Как получилось, что Вы единственная девушка среди парней?

Юлиана:

Меня пригласили в группу в 2011 году. После этого поменялся полностью состав.

То есть Вы пришедшая в группу? Просто иногда возникает ощущение, будто Вы лидер в группе, словно Вы все это организовали…

Юлиана:

Я беру, конечно, на себя некоторые организационные вопросы. Но, в основном, мы все делаем вместе! Друг другу помогаем!

А как так получилось, что такая хрупкая девушка выбрала непростое, неженское направление? Хотя я знаю, что есть очень много женщин, которые исполняют рок. Кто для вас был ориентиром в роке?

Юлиана:

Мне нравится мужской вокал!

Быть кавер-бендом с рок-уклоном достаточно непросто, потому что все хотят что-то вроде группы «Ленинград»… Есть что-то у вас из этой группы?

Кавер-бэнд «Эйфория»:

Бывает!

Есть ли у вас какая-то своя программа?

Кавер-бэнд «Эйфория»:

На корпоративах часто просят сыграть что-то тяжелое. Люди любят музыку, качественный рок!

У нас в Беларуси много кавер-бэндов, я насчитал около 130. Как держаться среди такого огромного количества кавер-бэндов?

Кавер-бэнд «Эйфория»:

Благодаря тому, что мы играем музыку в стиле рок! Это и отличает, удерживает. У нас в таком стиле в кавер-бэндах редко играют. И я считаю, что мы очень живо смотримся на сцене благодаря тому, что мы делаем то, что нам нравится.

А кто занимается вашими образами? Вы ведь неслучайно в одинаковых рубашках?

Юлиана:

У нас «корпоративный» сейчас образ. Это не «роковый» образ - эпатаж! Мы сейчас такие… «милашки»!

То, что вы делаете - это профессия или хобби, которое приносит не только моральное удовлетворение, но и материальное?

Кавер-бэнд «Эйфория»:

Для меня это профессия. Во-первых, у меня и образование соответствующее. Я музыкант! Трубач!

Летом артисты занимаются тем, что ездят на гастроли. Или отдыхают. Как вы проводите лето?

Кавер-бэнд «Эйфория»:

После проекта «Звездный ринг» у нас прибавилось работы. Значит, будем работать!

И нет никакой ностальгии по поводу лета?

Кавер-бэнд «Эйфория»:

Для музыкантов лето - самый тяжелый период. Свадьбы. Корпоративы.

Кавер-бэнд - это здорово. Вы привыкаете к какому-то репертуару. А есть желание что-то свое написать?

Кавер-бэнд «Эйфория»:

Мы работаем в этом направлении. У нас есть свои песни, просто они еще не записаны. Мы хотим записать один хороший полноценный качественный альбом. А не десять альбомов непонятно чего. Мы хотим записать один и очень серьезно к этому подходим!

И тогда, наконец-то, наступит полная «эйфория»…

Юлиана:

Безусловно!