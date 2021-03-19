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Хоккей. Минская «Юность» вырвала победу у жлобинского «Металлурга»

19 марта 2021 12:50
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Новости Беларуси. Семь шайб, овертайм и победа столичной дружины. Минская «Юность» и жлобинский «Металлург» по-боевому начали выяснять отношения в полуфинальной серии хоккейного чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккей. Минская «Юность» вырвала победу у жлобинского «Металлурга»-1

Дружины держали в напряжении зрителей практически весь поединок. Счет открыли гости – отличился Алексей Михнов. Однако спустя четыре минуты Станислав Лопачук восстановил равновесие. Второй отрезок остался за «Юностью». В ее рядах забрасывали Алексей Виноградов и Денис Мингалеев. Однако у «Металлурга» все-таки нашелся контраргумент: шайбу в цель послал Евгений Астанков.  

Не успел начаться третий период, как «сталевары» сравняли цифры на табло. И все-таки последнее слово осталось за минчанами. В дополнительное время победу принес Михаил Стефанович. «Юность» ведет в серии 1:0.  

# Хоккей Беларуси # Алексей Михнов # Станислав Лопачук # Алексей Виноградов # Денис Мингалеев # Евгений Астанков # Фотофакт

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