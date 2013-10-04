Никита Джигурда заработал миллион долларов, продав акции Facebook

Новости России. 52-летний актер, режиссер и певец Никита Джигурда продал свои акции Facebook по цене $50,75 за каждую. Таким образом, прибыль составила без малого миллион долларов. Эти деньги Джигурда намерен вложить в компьютерные игры и снять фильм о пиратах.

Никита Джигурда, российский актер, режиссер и певец:

Если бы был жив Стив Джобс, я бы инвестировал в Apple. Но сейчас мне советуют вкладывать в игровую индустрию, в частности, в компьютерные игры. Я подумал, что надо выбрать несколько позиций и посоветоваться с богами. Пусть они помогут выбрать, куда вложить деньги.

Совладельцем социальной сети Facebook Джигурда стал весной этого года. По признанию актёра, продать акции его побудила информация о том, что Facebook передает персональные данные своих пользователей третьим лицам.

Напомним, летом прошлого года руководство компании Facebook призналось, что выдало американским спецслужбам личные данные более 20 тысяч пользователей. Как заверили администраторы сети, это были аккаунты тех владельцев, которых подозревают в терроризме или похищении детей. После публикации данных, основанных на материалах экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, от Facebook уже отказались около 9 млн пользователей в США и 2 млн в Великобритании. Напомним, с помощью программы PRISM спецслужбы получают доступ к личным данным пользователей соцсетей.

Исследование Венского университета показало, что наиболее распространённая причина ухода из Facebook (более 48%) – опасение за сохранение неприкосновенности личной жизни в Интернете. На втором месте (13,5%) – общая неудовлетворённость сервисом. Среди других ответов – нежелание вести бессодержательные разговоры и боязнь стать зависимым от социальной сети.

Возвращаясь к персоне эпатажного Джигурды, отметим: во время своего последнего визита в Минск, Никита Борисович покорил белорусскую публику. Пикантные стихи и песни с хрипотцой в голосе сменялись разговорами по душам о земном и космическом. Огненный темперамент оценили по достоинству, а за пресловутыми кадрами поклонники выстраивались в очередь (смотрите видео).