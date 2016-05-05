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В Израиле вспоминают жертв Холокоста: в память о 6 миллионах погибших зажгли 6 факелов

05 мая 2016 07:47
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Новости Израиля. В Израиле вспоминают жертв Холокоста. Официальные мероприятия памяти в День катастрофы и героизма начались в мемориальном комплексе «Яд Вашем». В память о шести миллионах погибших зажгли шесть факелов. А в 10 утра по всему Израилю прозвучала двухминутная траурная сирена.

В  Польше 5 мая пройдет ежегодный «Марш жизни». Путь в три километра от бараков бывшего концлагеря Освенцим до Биркенау – двух составных частей крупнейшего концлагеря, построенного нацистами во время Второй мировой войны – пройдут более десяти тысяч человек. Представители 40 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Вторая мировая война

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