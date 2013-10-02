Кастинг проекта «Поющие города-2» в Мозыре

Чтобы стать звездой не нужно ничего, кроме таланта. Вторую неделю съемочная группа телеканала «СТВ» колесит по стране в поисках музыкальных талантов. Позади уже остались несколько белорусских городов. Среди них — Слоним, Лида, Жодино, Борисов, Жлобин.

Площадкой для проведения яркого события в Мозыре традиционно стал Городской дворец культуры. На кастинг, не смотря на будний день, пришло много желающих. Среди ожидающих своего выхода на сцену оказались и новички, и маститые вокалисты.

Рассказывает Анна Карпова, участник кастинга телепроекта «Поющие города» «В кастингах активное участие я не принимала. Занималась 11 лет в музыкальной студии города Бобруйска. Очень понравилось жюри конкурса и доброжелательная обстановка».

По замыслу продюсеров проекта, известные белорусские исполнители, связанные с одним из сорока двух городов нашей страны, отыскивают на малой родине свой «самородок», чтобы вместе с ним на основе собственного репертуара подготовить номер для полуфинального телевизионного шоу. Идея весьма благородная — «открыть новые имена и зажечь яркие звезды на музыкальном Олимпе Беларуси.

В списке мозырского кастинга зарегистрировалось 36 соискателей. Каждому предоставлялась возможность показать два номера. Несмотря на ограничение по возрасту (от 16 лет), перед членами строгого жюри не побоялись выступить и совсем юные артисты.

Мальчики и девочки без студий и процессоров, просто акапельно, смогли действительно удивить столичных музыкантов богатством тембров и вокальными возможностями.

Конкурсный отбор, растянувшийся на несколько часов, превратился в импровизированный смотр-конкурс мозырской художественной самодеятельности. Все участники переживали, но старались не показывать этого присутствующим. Некоторые сегодня раскрылись для самих себя. Но не всем удалось справиться со своими эмоциями.

Кто из мозырян будет участвовать в полуфинале станет известно уже через неделю. Финалиста проекта определят зрители всей страны путем смс-голосования в прямом эфире.

Екатерина ЮРЧЕНКО, Владимир МАШКОВСКИЙ