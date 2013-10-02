В Гомельском ГЦК прошел кастинг телепроекта «Поющие города»

Телевизионный проект «Поющие города» вновь отправился в большой тур по Беларуси. Продюсеры, телеведущие и популярные артисты поставили перед собой цель – раскрыть новые таланты и зажечь новые звёзды на белорусской эстраде. В Гомеле отборочный тур прошёл на сцене городского центра культуры, пишет 107,4 FM.

Итак, второй сезон телевизионного проекта поющие города успешно стартовал. Побывав в нескольких населённых пунктах, творческая группа телешоу приехала в Гомель. Итоги сезона прошлого года показали, что во втором по величине городе Беларуси талантов очень много. Большие ставки организаторы делают и в этом году. Продюсер проекта Анастасия Гузель-Ганиева сразу заявила о том, что из Гомеля «мы привезём много талантливых ребят».

На кастинг в Гомеле, который несколько часов шёл на сцене городского центра культуры, пришло более сотни кандидатов. Раскрывали таланты телепродюсеры, известные артисты и представители отдела культуры. Правила отбора участников также изменились – они стали жестче и конкретнее. На кастинг в нашем городе в составе жюри приехал популярный российский певец с гомельскими корнями Владимир Хозяенко. Артист не скрывал волнения и всячески старался поддержать участников. После отборочных туров участникам проекта предстоит большая работа. А после Гомеля кастинги проекта пройдут и в остальных городах Беларуси.