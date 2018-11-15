Михаил Турецкий: «Я женат на «Хоре Турецкого», а SOPRANO – это любовница»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – народный артист России, шоумен и продюсер – Михаил Турецкий. «Хор Турецкого» – это симбиоз искусства и шоу-бизнеса. Чего у вас больше? Михаил Турецкий:

Вы знаете, нужно обязательно балансировать, чтобы как по канату. Если ты ушел чуть-чуть больше в искусство, то, может быть, не совсем понят большим количеством людей. Если ушел совсем в шоу-бизнес, потерял свое лицо, потому что мы все-таки получили самое лучшее в мире советское музыкальное образование. Самореализация может быть возможна только через искусство, не через проекты шоу-бизнеса, а через свое умение делать музыку. И, наверное, мой талант руководителя и продюсера умело объединить шоу-бизнес и искусство в одном флаконе: насколько я правильно смешаю все ингредиенты, от этого и зависит долголетие проекта. Проекту 28 лет. Он сначала был классикой, сначала был чистым искусством, потом я начал добавлять в эту бутылку шоу-бизнеса, и он стал расти, стал более массовым и популярным. И сегодня нет места на земном шаре, где бы мы уже не были, даже в Демократической Республики Конго, видимо, это всем интересно: и в Японии, и в Китае, и во Вьетнаме, и в Северной и Южной Корее, и в Америке.

Какие вы из воплощенных проектов могли бы выделить? Михаил Турецкий:

Сегодня мы гордимся тем, что мы крупные музыкальные проекты делаем на центральных площадях европейских столиц, мы вышли в Париж, в Вену, в Лондон, в Берлин с песнями единства. Мы сделали «Песни Победы» в Берлине. Мы сделали в здании Генеральной Ассамблеи ООН концерт в Америке, сделали у статуи Свободы колоссальный открытый концерт. И сенаторы США написали мэру Москвы огромную прокламацию благодарности за музыкальное посольство, которое объединяет страны и народы. Как-то нам везет.

Вы не штампуете клипы, вас не крутят по радио, вы не замешаны в скандалах и все-таки у вас полные залы. В чем секрет? Михаил Турецкий:

Мы просто не злоупотребляем клиповой работой, мы занимаемся живым музыкальным продвижением. Мне кажется, что сарафанное радио. Мы постоянно, каждый день, все равно работаем над собой и по крупицам точим мастерство, меняемся, развиваемся, не стоим на месте.