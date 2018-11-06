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«Мне захотелось что-то из разряда «Там, за туманами». Виктория Алешко рассказала о новой песне

06 ноября 2018 09:27
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Недавно про возвращение в родные пенаты вышел клип Виктории Алешко.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженная артистка Республики Беларусь – Виктория Алешко.

Почему песню назвали именно так: «Когда ты возвращаешься домой»?

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Вообще, конечно, я не называла её именно так, её назвала автор песни Юлия Быкова, она написала и музыку, и текст к этой прекрасной песне, идея была моей. Мне захотелось что-то такое из разряда «Там, за туманами».

Сколько времени потратили на то, чтобы снять клип?

Виктория Алешко:
Съёмка произошла довольно быстро по меркам создания клипа. Это всё случилось за один день.

# Белорусские исполнители # Музыка # Виктория Алешко # Фотофакт

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