«Мне захотелось что-то из разряда «Там, за туманами». Виктория Алешко рассказала о новой песне

Недавно про возвращение в родные пенаты вышел клип Виктории Алешко.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженная артистка Республики Беларусь – Виктория Алешко.

Почему песню назвали именно так: «Когда ты возвращаешься домой»?

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Вообще, конечно, я не называла её именно так, её назвала автор песни Юлия Быкова, она написала и музыку, и текст к этой прекрасной песне, идея была моей. Мне захотелось что-то такое из разряда «Там, за туманами».

Сколько времени потратили на то, чтобы снять клип?

Виктория Алешко:

Съёмка произошла довольно быстро по меркам создания клипа. Это всё случилось за один день.