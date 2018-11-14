Немецкий музыкант Себастьян Студницкий и другие участники фестиваля XJAZZ впервые выступят в Минске

С сентября под патронажем посольства ФРГ в Беларуси проходит Неделя Германии. Многие соотечественники уже посетили многочисленные кинопоказы, концерты, чтение, выставки, мастер-классы и лекции. В Барановичах, Бресте, Борисове и Молодечно в библиотеках прошли специальные акции. Всего же Неделя Германии охватила 11 городов страны. Завтра пройдет заключительный аккорд. В Минск впервые приедет Берлинский фестиваль XJAZZ.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организатор фестиваля XJAZZ Minsk Edition – Инга Бухвалова.

Кто приедет на фестиваль?

Инга Бухвалова, организатор фестиваля XJAZZ Minsk Edition:

Приедет на фестиваль всемирно известный немецкий музыкант, он и композитор, и трубач, и пианист, и он же основатель этого берлинского XJAZZ – Себастьян Студницкий. Он известен всем почитателям джаза, как один из музыкантов, исполнителей знаменитой группы «Maceforte» и многих других коллективов. Очень энергичный, талантливый человек, на энтузиазме которого держится очень много в джазовой культуре сегодняшней Европы. Нам повезло познакомиться в Берлине и, благодаря поддержке немецкого посольства, удалось привезти его, его музыкантов в Минск.