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Немецкий музыкант Себастьян Студницкий и другие участники фестиваля XJAZZ впервые выступят в Минске

14 ноября 2018 10:05
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С сентября под патронажем посольства ФРГ в Беларуси проходит Неделя Германии. Многие соотечественники уже посетили многочисленные кинопоказы, концерты, чтение, выставки, мастер-классы и лекции. В Барановичах, Бресте, Борисове и Молодечно в библиотеках прошли специальные акции. Всего же Неделя Германии охватила 11 городов страны. Завтра пройдет заключительный аккорд. В Минск впервые приедет Берлинский фестиваль XJAZZ.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организатор фестиваля XJAZZ Minsk Edition – Инга Бухвалова.

Кто приедет на фестиваль?

Инга Бухвалова, организатор фестиваля XJAZZ Minsk Edition:
Приедет на фестиваль всемирно известный немецкий музыкант, он и композитор, и трубач, и пианист, и он же основатель этого берлинского XJAZZ Себастьян Студницкий. Он известен всем почитателям джаза, как один из музыкантов, исполнителей знаменитой группы «Maceforte» и многих других коллективов. Очень энергичный, талантливый человек, на энтузиазме которого держится очень много в джазовой культуре сегодняшней Европы. Нам повезло познакомиться в Берлине и, благодаря поддержке немецкого посольства, удалось привезти его, его музыкантов в Минск.

Немецкий музыкант Себастьян Студницкий и другие участники фестиваля XJAZZ впервые выступят в Минске -1

Что ещё запланировано на фестивале XJAZZ? Какие мероприятия для детей? Какие белорусские музыканты будут выступать? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Музыкальные события в Минске # Музыка # Инга Бухвалова # Фотофакт

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