Оживающий портрет у «The Faces» и выпрыгивающие «Jethro Tull». Показываем уникальные пластинки из коллекции минчанина

В век электронной музыки и цифровых технологий, пожалуй, только на виниловых пластинках услышишь настоящие и живые звуки. Этим ноябрьским утром предлагаю окунуться в атмосферу 60-ых вместе с Фрэнком Синатра и поностальгировать об уходящей эпохе.

«На небесах, я на небесах – и сердце бьётся так, что я едва ли могу говорить» – с этих строчек начинается знаменитый хит «Щека к щеке». В мастерской минчанина Константина Хотяновского собрано более пяти тысяч пластинок. Джаз, блюз, свинг – в общем, рай для меломанов. А началось всё с группы «Tremoloes».

Музыка и голос звучат так, будто бы певец выступает прямо в комнате. Особое шуршание патефонной пластинки только привносит колорита. Константин Хотяновский, коллекционер:

В пластинках для меня музыка, конечно, важнее всего. Но для меня, как дизайнера по профессии, важно и оформление. Вот, допустим, «The Rolling Stones». Это моя особая тема коллекционирования. У меня, наверное, больше трёхсот изданий.

Эту обложку можно назвать новаторской. Она украшает альбом группы «The Faces». При нажатии пальцем – портрет оживает.

А британская группа «Jethro Tull» приветствует в полном составе любителей рока. Ничего удивительного, ведь второй альбом носит название «Вставай».

Константин Хотяновский:

Или вот «The Beatles» «Magical Mystery Tour» – тоже известная вещь. На пластинках есть очень много опознавательных знаков. Здесь на своде на каждой пластинке есть номера, они соответствуют определённому году издания. Также пятаки, лейбы, они со временем менялись. И можно сразу определить более позднее издание, или оригинальное издание.

Ценность таких носителей определяется популярностью записанного материала, ошибкой в названии на этикетке, либо первой сотней экземпляров. Такие раритеты иногда попадают к коллекционерам и стоят целое состояние. Константин Хотяновский:

В коллекционировании, как и во всем, есть какие-то лишние вещи. Была у меня похуже, я потом нашел получше. Эту я могу пустить в обмен. И люди меняются. Потом, со временем, меняются и вкусы. И в сегодняшней музыке для меня есть интересные группы. Единственное, что неинтересно, это техно, ну я не понимаю, это другой ритм, другая жизнь. Более молодёжная музыка.

У Алексея свой диалог с винилом. Парень экспериментирует со звуком, со школы увлекается хип-хопом, брейк-дансом и в итоге окончил школу диджеинга. Тогда в его квартире и стали появляться первые пластинки. Алексей Лабунович, диджей:

Каждый месяц я получал зарплату и покупал пластинки, вот в течении лет десяти скопилась небольшая коллекция.

Почти семь сотен. Вместе с числом пластинок возрастала материальная и духовная ценность винила, ведь каждая из них – это отдельная история, а не скачанный трек в формате mp3. Ими приятно обладать, приятно держать в руках. Это не только кусок пластмассы, из которого наши бабушки делают горшки под цветы, но и ряд знаков и символов. Алексей Лабунович:

Бывают такие периоды, думаешь бросить всё это. Но всё равно возвращаешься. Это, как наркотик. Начинаешь искать пластинки и с головой полностью в это.