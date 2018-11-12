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Оживающий портрет у «The Faces» и выпрыгивающие «Jethro Tull». Показываем уникальные пластинки из коллекции минчанина

12 ноября 2018 07:58
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В век электронной музыки и цифровых технологий, пожалуй, только на виниловых пластинках услышишь настоящие и живые звуки. Этим ноябрьским утром предлагаю окунуться в атмосферу 60-ых вместе с Фрэнком Синатра и поностальгировать об уходящей эпохе.

Оживающий портрет у «The Faces» и выпрыгивающие «Jethro Tull». Показываем уникальные пластинки из коллекции минчанина-1

«На небесах, я на небесах – и сердце бьётся так, что я едва ли могу говорить» – с этих строчек начинается знаменитый хит «Щека к щеке». В мастерской минчанина Константина Хотяновского собрано более пяти тысяч пластинок. Джаз, блюз, свинг – в общем, рай для меломанов. А началось всё с группы «Tremoloes».

Оживающий портрет у «The Faces» и выпрыгивающие «Jethro Tull». Показываем уникальные пластинки из коллекции минчанина-4

Музыка и голос звучат так, будто бы певец выступает прямо в комнате. Особое шуршание патефонной пластинки только привносит колорита.

Константин Хотяновский, коллекционер:
В пластинках для меня музыка, конечно, важнее всего. Но для меня, как дизайнера по профессии, важно и оформление. Вот, допустим, «The Rolling Stones». Это моя особая тема коллекционирования. У меня, наверное, больше трёхсот изданий.

Оживающий портрет у «The Faces» и выпрыгивающие «Jethro Tull». Показываем уникальные пластинки из коллекции минчанина-7

Эту обложку можно назвать новаторской. Она украшает альбом группы «The Faces». При нажатии пальцем – портрет оживает.

Оживающий портрет у «The Faces» и выпрыгивающие «Jethro Tull». Показываем уникальные пластинки из коллекции минчанина-10

А британская группа «Jethro Tull» приветствует в полном составе любителей рока. Ничего удивительного, ведь второй альбом носит название «Вставай».

Оживающий портрет у «The Faces» и выпрыгивающие «Jethro Tull». Показываем уникальные пластинки из коллекции минчанина-13

Константин Хотяновский:
Или вот «The Beatles» «Magical Mystery Tour» тоже известная вещь. На пластинках есть очень много опознавательных знаков. Здесь на своде на каждой пластинке есть номера, они соответствуют определённому году издания. Также пятаки, лейбы, они со временем менялись. И можно сразу определить более позднее издание, или оригинальное издание.

Оживающий портрет у «The Faces» и выпрыгивающие «Jethro Tull». Показываем уникальные пластинки из коллекции минчанина-16

Ценность таких носителей определяется популярностью записанного материала, ошибкой в названии на этикетке, либо первой сотней экземпляров. Такие раритеты иногда попадают к коллекционерам и стоят целое состояние.

Константин Хотяновский:
В коллекционировании, как и во всем, есть какие-то лишние вещи. Была у меня похуже, я потом нашел получше. Эту я могу пустить в обмен. И люди меняются. Потом, со временем, меняются и вкусы. И в сегодняшней музыке для меня есть интересные группы. Единственное, что неинтересно, это техно, ну я не понимаю, это другой ритм, другая жизнь. Более молодёжная музыка.

Оживающий портрет у «The Faces» и выпрыгивающие «Jethro Tull». Показываем уникальные пластинки из коллекции минчанина-19

У Алексея свой диалог с винилом. Парень экспериментирует со звуком, со школы увлекается хип-хопом, брейк-дансом и в итоге окончил школу диджеинга. Тогда в его квартире и стали появляться первые пластинки.

Алексей Лабунович, диджей:
Каждый месяц я получал зарплату и покупал пластинки, вот в течении лет десяти скопилась небольшая коллекция.

Оживающий портрет у «The Faces» и выпрыгивающие «Jethro Tull». Показываем уникальные пластинки из коллекции минчанина-22

Почти семь сотен. Вместе с числом пластинок возрастала материальная и духовная ценность винила, ведь каждая из них – это отдельная история, а не скачанный трек в формате mp3. Ими приятно обладать, приятно держать в руках. Это не только кусок пластмассы, из которого наши бабушки делают горшки под цветы, но и ряд знаков и символов.

Алексей Лабунович:
Бывают такие периоды, думаешь бросить всё это. Но всё равно возвращаешься. Это, как наркотик. Начинаешь искать пластинки и с головой полностью в это.

Оживающий портрет у «The Faces» и выпрыгивающие «Jethro Tull». Показываем уникальные пластинки из коллекции минчанина-25

Фридрих Ницше сказал, что без музыки жизнь была бы заблуждением. Слухи о смерти винила оказались преувеличены. И пусть звук небезупречный, зато в них больше души.

# Музыка # Музыка # Константин Хотяновский # Алексей Лабунович # Фотофакт # Коллекционирование

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