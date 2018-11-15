Более 30 лет счастливого брака. Михаил Турецкий рассказал о семейных ценностях

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – народный артист России, шоумен и продюсер – Михаил Турецкий.
На работе вы – руководитель, а удается ли управлять делами и дома. Ведь у вас жена и три дочки?
Михаил Турецкий, народный артист России, шоумен и продюсер:
У меня еврейская жена, а это матриархат всегда. Это я так даже без шуток говорю. В еврейских семьях в основном об этом мужики не любят говорить, но жена – глава семьи. Именно вот эта вся раскладка, весь механизм семейного существования и дома, как он существует, это, конечно, в руках не твоих.
В одном из интервью мы прочитали, что ваша супруга Лиана считает, что секретом вашего с ней счастливого брака является ваш плотный гастрольный график.
Михаил Турецкий:
Когда ты бываешь дома редко, а потом приезжаешь домой и начинаешь насаждать какие-то свои правила игры, тебя не понимают, говорят: «А что ты тут?! У нас уже свое тут все. Ты тут приехал, не надо нам рассказывать, как нам жить. Ты работай! Мы тут уже все и без тебя знаем». Поэтому приходится либо с этим мириться, либо все это превращать в семейный скандал, а смысла скандалить уже никакого нет.
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