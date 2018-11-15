Более 30 лет счастливого брака. Михаил Турецкий рассказал о семейных ценностях

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – народный артист России, шоумен и продюсер – Михаил Турецкий.

На работе вы – руководитель, а удается ли управлять делами и дома. Ведь у вас жена и три дочки?

Михаил Турецкий, народный артист России, шоумен и продюсер:

У меня еврейская жена, а это матриархат всегда. Это я так даже без шуток говорю. В еврейских семьях в основном об этом мужики не любят говорить, но жена – глава семьи. Именно вот эта вся раскладка, весь механизм семейного существования и дома, как он существует, это, конечно, в руках не твоих.