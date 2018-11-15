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Более 30 лет счастливого брака. Михаил Турецкий рассказал о семейных ценностях

15 ноября 2018 08:17
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ народный артист России, шоумен и продюсер Михаил Турецкий.

На работе вы  руководитель, а удается ли управлять делами и дома. Ведь у вас жена и три дочки?

Михаил Турецкий, народный артист России, шоумен и продюсер:
У меня еврейская жена, а это матриархат всегда. Это я так даже без шуток говорю. В еврейских семьях в основном об этом мужики не любят говорить, но жена  глава семьи. Именно вот эта вся раскладка, весь механизм семейного существования и дома, как он существует, это, конечно, в руках не твоих.    

Более 30 лет счастливого брака. Михаил Турецкий рассказал о семейных ценностях-1

В одном из интервью мы прочитали, что ваша супруга Лиана считает, что секретом вашего с ней счастливого брака является ваш плотный гастрольный график.  

Михаил Турецкий:
Когда ты бываешь дома редко, а потом приезжаешь домой и начинаешь насаждать какие-то свои правила игры, тебя не понимают, говорят: «А что ты тут?! У нас уже свое тут все. Ты тут приехал, не надо нам рассказывать, как нам жить. Ты работай! Мы тут уже все и без тебя знаем». Поэтому приходится либо с этим мириться, либо все это превращать в семейный скандал, а смысла скандалить уже никакого нет.   

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# Российские исполнители # Музыка # Михаил Турецкий # Фотофакт # Звезды

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