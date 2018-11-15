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Михаил Турецкий высказался о белорусских дорогах: «Я проехал как по трассе Париж – Генуя. Я был восхищён»

15 ноября 2018 08:13
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ народный артист России, шоумен и продюсер Михаил Турецкий.

Вас давно не было в Беларуси. У вас белорусские корни?

Михаил Турецкий, народный артист России, шоумен и продюсер:
Точно. Мама из Пуховичей, отец из Могилевской области, поэтому я исторически уроженец и всегда считаю себя уроженцем Республики Беларусь. Когда мне говорят: «Я коренной москвич!», я говорю: «Нет. Я родился в Москве, но родители мои из Беларуси». Когда я приезжаю сюда, я чувствую, что приезжаю на родину. Это чувство с каждым годом все крепнет, все мощнее и мощнее, как корни, они прорастают в меня. Особенно легко любить процветающую родину, с того момента, как родина начала на моих глазах процветать, мне больше становится приятно говорить, что родина моя и молодость моя Беларусь.

Мамины слезы. Когда моя мама в Москве говорила слово «Белоруссия», поскольку ее история трагична и связанная с фашизмом и со всей ее семьей, для нее всегда была и ностальгической, и горестной, и светлой, и печальной, и грустной очень много было эмоций. Для меня Беларусь – это тоже особое место занимает, потому что с 6 лет я сюда постоянно с мамой приезжал. Мы искали оставшихся родственников, мы постоянно приезжали в гости в Бобруйск, в Шклов, в Минск, в Гродно, в Гомель, шикарный и чудесный, с одной стороны, вроде как бы не столица, но настолько комфортный и уютный уголок.  

Михаил Турецкий высказался о белорусских дорогах: «Я проехал как по трассе Париж – Генуя. Я был восхищён»-1

Сейчас у нас был такой небольшой тур по городам Республики, я впервые дал концерт в Бобруйске. Когда-то мне казалось, что это маленький провинциальный город, а сегодня он превратился в большой понтовый глянцевый и это очень радостно. Я посмотрел на публику, это совсем другие люди, они меняются, хорошо одетые, у них уверенная стоматология, хорошие улыбки, лица, глаза сияют. Не надо уезжать в Москву, в Минск, можно быть счастливым в своем доме. И это есть патриотизм.  

Заметили ли вы что-то принципиально новое с момента пока вас не было в Беларуси?

Михаил Турецкий:
Это дороги. Я вчера сказал, что из Гомеля в Минск, через Бобруйск я проехал как по трассе Париж Генуя, я был восхищен. Машина ни разу не колыхнулась. Спасибо за вашу работу!   

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