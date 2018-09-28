Концерт на станции метро впервые состоится в Беларуси в ночь на 14 октября

Международный фестиваль имени Башмета стартует через неделю – и знатоки советуют готовиться к этому событию заранее.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета – Ростислав Кример.

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Что будет на концерте в метро?

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:

В этом году впервые в истории нашей страны будет концерт на станции метро. Прямо на станции метро «Петровщина» с 13 на 14 октября ночью, называется «Ночь в метро». Начало концерта в 2 часа ночи, прямо на перроне будет партер, будет light-шоу, будет лазерное шоу, будут выступать группа «Без билета», дядя Ваня, мой оркестр, хор, оркестр на скрипке Страдивари. Это, в целом, интереснейшая концепция. Ещё пока мы не вышли в продажу, вообще, потому что мы хотим чётко понять, как ограничить количество людей. Поэтому следите на сайте bashmet-festival.com за этим событием, потому что мы не хотели бы, чтобы содралось слишком много людей. Там вместимость всего порядка 400 человек.

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