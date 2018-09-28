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Екатерина Галкина и скрипка Страдивари: проект «Музыка и художественная гимнастика» покажут в рамках фестиваля Башмета

28 сентября 2018 10:27
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Международный фестиваль имени Башмета стартует через неделю – и знатоки советуют готовиться к этому событию заранее.

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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета – Ростислав Кример.

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
17 октября большой проект с Екатериной Галкиной. «Музыка и художественная гимнастика», когда готовятся специальные номера, мы будем выступать с ней вместе. Я, как дирижёр, и мой оркестр, в который входят лучшие музыканты мира, там и скрипка Страдивари, и лауреаты конкурса Чайковского, Венявского, Паганини, поэтому это уникальное событие. Солистом будет Александр Князев – заслуженный артист России и известный виолончелист, в топ-пятёрке мира.

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# Музыкальные события в Минске # Музыка # Ростислав Кример # Фотофакт # Музыка

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