Екатерина Галкина и скрипка Страдивари: проект «Музыка и художественная гимнастика» покажут в рамках фестиваля Башмета

Международный фестиваль имени Башмета стартует через неделю – и знатоки советуют готовиться к этому событию заранее.

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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета – Ростислав Кример.

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:

17 октября – большой проект с Екатериной Галкиной. «Музыка и художественная гимнастика», когда готовятся специальные номера, мы будем выступать с ней вместе. Я, как дирижёр, и мой оркестр, в который входят лучшие музыканты мира, там и скрипка Страдивари, и лауреаты конкурса Чайковского, Венявского, Паганини, поэтому это – уникальное событие. Солистом будет Александр Князев – заслуженный артист России и известный виолончелист, в топ-пятёрке мира.

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