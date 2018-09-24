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«Подловить красивый такой закат». Как проходили съёмки нового клипа группы «Aura»

24 сентября 2018 10:05
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Группа «Aura» на днях выпустила новый клип на песню «Родники».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ солистка группы «Aura» Юлия Быкова.

Как проходили съёмки клипа?

Юлия Быкова, солистка группы «Aura»:
Съёмки клипа у нас состояли из двух этапов. Один из них – это были прекрасной нашей природы закаты. Это снимали не только мы, это ещё снимали другие люди. И второй этап – саундтрек, там, где участвовала я, там, где участвовал наш замечательный оператор Дима Бубнов и в качестве ассистента режиссёра участвовал мой старший сын – Саша.

«Подловить красивый такой закат». Как проходили съёмки нового клипа группы «Aura»-1

Кто режиссёр? Кто придумал?

Юлия Быкова:
Идея, исходя из песни, витала уже в воздухе, поэтому ничего не надо было придумывать, там всё сказано словами песни. Идея была исключительно в том, что подловить красивый такой закат, чтобы это сочеталось с песней.

«Подловить красивый такой закат». Как проходили съёмки нового клипа группы «Aura»-4

Какой будет патриотический проект у группы «Aura»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Музыка # Музыка # Юлия Быкова # Фотофакт

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