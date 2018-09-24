«Подловить красивый такой закат». Как проходили съёмки нового клипа группы «Aura»

Группа «Aura» на днях выпустила новый клип на песню «Родники».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – солистка группы «Aura» – Юлия Быкова.

Как проходили съёмки клипа?

Юлия Быкова, солистка группы «Aura»:

Съёмки клипа у нас состояли из двух этапов. Один из них – это были прекрасной нашей природы закаты. Это снимали не только мы, это ещё снимали другие люди. И второй этап – саундтрек, там, где участвовала я, там, где участвовал наш замечательный оператор Дима Бубнов и в качестве ассистента режиссёра участвовал мой старший сын – Саша.