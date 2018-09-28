Обладатель «Грэмми» и мировая премьера концерта: что будет на открытии фестиваля Башмета

Международный фестиваль имени Башмета стартует через неделю – и знатоки советуют готовиться к этому событию заранее.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета – Ростислав Кример.
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Что будет на открытии фестиваля?
Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
Если говорить об открытии, 10 октября, то там уже практически осталось пару билетов. Это солисты Москвы, обладатели премии «Грэмми», на скрипке Страдивари играет Вадим Репин и мы с Юрием Абрамовичем играем мировую премьеру концерта для альта и фортепиано с оркестром, который написал замечательный белорусский композитор Валерий Воронов и посвятил нам с Юрием Абрамовичем.
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