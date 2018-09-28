«Дети ползают, делают, что хотят». В Минске состоится бэби-концерт классической музыки

Международный фестиваль имени Башмета стартует через неделю – и знатоки советуют готовиться к этому событию заранее. Среди прочих мероприятий привлекает внимание бэби-концерт, своеобразный подарок мамам и малышам. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета – Ростислав Кример. Ночной концерт на станции метро впервые состоится в Беларуси в ночь на 14 октября Откуда такая традиция делать бэби-концерт? Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:

Моему малышу будет два, как раз он родился накануне позапрошлого фестиваля и я на себе ощутил всю эту радость. Я увидел, как молодые мамы в первый год жизни ребёнка к нему привязаны до такой степени, что они могут не всегда выйти на концерт. Родилась такая идея, чтобы сделать им радость и при этом мы знаем о том, что для развития мозга ребенка в утробе матери на поздних сроках беременности и в первые годы жизни классическая музыка плодотворно влияет, есть множество на эту тему больших исследований. Мы решили попробовать историю, когда играет классическая музыка между произведениями, в этом и заключается уникальность, потому что в нашей стране таких концертов не было, мы первые, кто это сделал. И именно для беременных женщин и маленьких детей от 0 до 3 лет.

Как это выглядит со стороны? Мамы приходят со свёртками из роддома, с колясками? Ростислав Кример:

Да, приходят. Это очень трогательная история, потому что дети ползают, делают, что хотят, мы специально устилаем матами, чтобы было тепло и уютно, они вместе играют, запускают шарики. Это очень красивое мероприятие, мы решили повторить его в этом году 18 октября в 16.30. Обладатель «Грэмми» и мировая премьера концерта: что будет на открытии фестиваля Башмета

Какую музыку будут играть для детей? Ростислав Кример:

Это, прежде всего, Моцарт, и венских классиков. Почему выбрали именно этих композиторов? Ростислав Кример:

Потому что исследования показывают, что Моцарт плодотворно влияет. Это легко воспринимаемая классическая музыка.

Дети могут выходить на сцену, плакать. Что было в прошлом году такого неожиданного? Ростислав Кример:

Да, было. Детки, которые уже больше двух лет, хотели потрогать виолончель, скрипку, им было очень интересно пощупать.