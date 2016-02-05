Как же так? 46-летняя Дженнифер Лопес без макияжа напугала поклонников

Новости США. «Как же так? Неужели это правда?» – этот вопрос задают Джей Ло в социальных сетях. Видеозапись, которую на неделе опубликовал в Instagram возлюбленный певицы, вызвала неоднозначную реакцию у многочисленной армии поклонников пары. Дженнифер Лопес и Каспер Смарт исполняют песню о трендах, популярных у молодых американских женщин. И все ничего, если бы не внешний вид певицы. «Настоящая Джей Ло» вызывает шок, так пишет US Magazine.

Правда нашлись и те, кто поддержал Дженнифер, настаивая на том, что «ничего страшного. Дома лицо должно отдыхать». Судя по всему сама Лопес не переживает по поводу того, что скажут люди. Снимки без макияжа она публикует и на своей странице в Сети.