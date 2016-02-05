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Как же так? 46-летняя Дженнифер Лопес без макияжа напугала поклонников

05 февраля 2016 12:57
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Новости США. «Как же так? Неужели это правда?» – этот вопрос задают Джей Ло в социальных сетях.

Видеозапись, которую на неделе опубликовал в Instagram возлюбленный певицы, вызвала неоднозначную реакцию у многочисленной армии поклонников пары. Дженнифер Лопес и Каспер Смарт исполняют песню о трендах, популярных у молодых американских женщин. И все ничего, если бы не внешний вид певицы. «Настоящая Джей Ло» вызывает шок, так пишет US Magazine.

Как же так? 46-летняя Дженнифер Лопес без макияжа напугала поклонников-1

Правда нашлись и те, кто поддержал Дженнифер, настаивая на том, что «ничего страшного. Дома лицо должно отдыхать».

Судя по всему сама Лопес не переживает по поводу того, что скажут люди. Снимки без макияжа она публикует и на своей странице в Сети.

Как же так? 46-летняя Дженнифер Лопес без макияжа напугала поклонников-4

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Дженнифер любит себя и принимает такой, какая она есть. И счастлива быть собой.

Певица, актриса, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. А какая она, настоящая Лопес? Узнаете в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

# Музыка # Фотофакт # Звезды # Дженнифер Лопес # Каспер Смарт

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