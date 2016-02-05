На сцене Кремлевского дворца 5 февраля состоится концерт к 75-летию Владимира Мулявина

Новости Беларуси. Наследие великого «песняра» на сцене Кремлевского дворца. Вечер, посвященный 75-летию со Дня рождения Владимира Мулявина, 5 февраля соберет в Москве лучших артистов России и Беларуси. В спектакле с символичным названием «Мне не забыть тех песен» прозвучат новые и давно известные аранжировки таких любимых народных хитов, как «Касіў Ясь канюшыну», «Каляда», «Беловежская пуща».

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

То, что у нас «ушаноўваюць на сённяшні дзень памяць Уладзіміра Мулявіна» — это правильно, потому что человек достойный, который поднял нашу белорусскую песню до высот. Это те «Песняры», которых я люблю, и тот Мулявин, который для меня — глыба и человек-авторитет, к которому безмерное уважение у меня будет всю жизнь.

Благодаря современным мультимедийными технологиям на вечере зазвучит и голос самого Владимира Мулявина. К слову, в нынешнем году это уже второй концерт памяти выдающегося музыканта и композитора в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.