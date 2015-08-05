Жених не узнал невесту без макияжа и подал в суд

Новости Алжира. В Алжире муж после первой брачной ночи не узнал жену без макияжа. Теперь он требует взыскать с супруги 20 тысяч долларов в качестве компенсации за моральный ущерб.

Мужчина уверен: его обманули, и обвинил жену в мошенничестве.

С его слов, до брака его спутница была очень красивой и выглядела роскошно.

«Обманутый» муж:

Сначала я подумал, что это вор, забравшийся в мою квартиру. До брака она выглядела очень красивой.

Как пишет Mirror, суд уже принял иск к рассмотрению.