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Евровидение-2014. Украинка Мария Яремчук – 6-ая в финале

10 мая 2014 22:54
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Новости Украины. 21-летняя Мария Яремчук, представительница Украины, обосновались в финале «Еврвоидения-2014» на 6 месте. Победителем конкурса стала Кончита Вурст из Австрии. Вторую строчку заняла группа The Common Linnets из Нидерландов, третье место принадлежит Санне Нильсен из Швеции. Беларусь на 16 строчке. 

На главной евровизийной сцене украинка Мария Яремчук исполнила «Tick-Tock». И Европа по достоинству оценила драматургию номера.

Мария Яремчук и ее партер, танцор из украинского балета “Freedom”, на главной сцене «Евровидения» изобразили настоящую страсть. Она поет, он все три минуты бежит в колесе. Колесо, по словам Марии, использовано как символ времени и его быстротечности. Кстати, в номере «Tick-Tock» много символов. Смотрите видео (вторая официальная репетиция в Дании)!

Мария Яремчук, представительница Украины на «Евровидении-2014»:
Это песня о мире, добре, об общих человеческих ценностях, о том, о чем в данную минуту мечтаю я и каждый житель моей страны. И наши мечты обязательно осуществятся.

# Музыка # Евровидение-2014. Новости # Украина # Мария Яремчук

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