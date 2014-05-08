Евровидение-2014. Александр Рыбак о 2-м полуфинале: Сегодня я болею за Норвегию и голосую за Беларусь!

Новости Беларуси. Второй полуфинал «Евровидения-2014» пройдет в Копенгагене в четверг, 8 мая. В нем примут участие представители 15 стран. В финал пройдут только 10.

Во втором полуфинале выступят мальтийская фолк-группа Firelight, певица из Израиля Мей Файнгольд, норвежец Карл Эспен, певица Марико и группа The Shin из Грузии, Донатан и Клео из Польши, Кончита Вурст из Австрии, Вилия Матачюнайте из Литвы, Рок-группа Softengine из Финляндии, Кейси Смит и Can-linn из Ирландии, белорус Тео, Тияна из Македонии, швейцарец Sebalter, греки Riskykidd и Freaky Fortune, Тинкара Ковач из Словении и румынский дуэт Паула Селинг и Ови.

На главную евровизийную сцену в Копенгагене представитель Беларуси Тео выйдет 10-м в компании с бэк-вокалистами и танцорами. Напомним, белорус исполнит зажигательную композицию «Чизкейк» (см.видео).

Победитель «Евровидения-2009», белорусский норвежец Александр Рыбак на своей странице в социальной сети признался, что будет голосовать за Беларусь.

Александр Рыбак, победитель «Евровидения» (запись в facebook):

Я знаю, я назвал вас ЛедиСБородой в течение последних дней. И это низко, извините. Вы могли бы также быть МужчинойВПлатье. Удачи вам с вашей прекрасной песней. Но сегодня я болею за НОРВЕГИЮ и голосую за БЕЛАРУСЬ! Кто ваш фаворит сегодня, люди?

Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.

Напомним, Александр Рыбак, представитель Норвегии в ходе зрительского голосования и голосования жюри получил на «Евровидении-2009» рекордное число баллов -- 387 (и этот результат пока никто не превзошел!). Максимальное количество баллов – «12» – Рыбаку отдали Россия, Испания, Беларусь, Германия, Швеция, Исландия, Израиль, Латвия, Литва, Украина, Польша, Голландия, Эстония, Дания, Словения, Венгрия.