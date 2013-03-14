Евровидение-2013. В клипе белоруски Алёны Ланской снялся Александр Рыбак

Новости Беларуси. Клип на песню «Solayoh» белорусская певица снимала в Стамбуле. Режиссёром видео, как сообщают представители артистки, стал турецкий клипмейкер Сенол Коркмаз. В клипе у Ланской задействованы сразу 30 танцоров из Сербии.

Представители Алёны Ланской:

Над образом работал стилист Onder Tiryaki. Также к съемкам был привлечен именитый оператор Thomas Buelens.

Настоящим сюрпризом для поклонников артистки стало участие в клипе норвежского певца, победителя «Евровидения-2009» Александра Рыбака. Как выяснилось, от гонорара артист отказался. Помогать землякам, по словам Александра, его долг. Напомним, на пресс-конференции фестиваля «Славянский базар» в Витебске, певец признался, что хочет, чтобы в Беларусь приезжала вся Европа. Тогда для достижения цели музыкант призвал журналистов произнести на телекамеры фразу: «Hello Europe. Welcome to Belarus».

Дмитрий Баранов, продюсер певицы (в интервью «Комсомольской правде»):

Что приятно: мы предлагали ему гонорар, но он отказался! Сказал, что для него долг помогать своим землякам. И, кстати, сказал, что у него есть песня, которую он в следующем году хочет предложить какому-нибудь белорусскому исполнителю для участия в отборе.

Певец прилетел в Турцию по личному приглашению Ланской. Рыбак сыграет в клипе Алёны танцора.

Александр Рыбак, певец (в интервью heat.ru):

Беларусь – моя Родина, и я желаю ей удачи и везения. В этом году у вас прекрасная песня. У меня такое чувство, по крайней мере будем все надеяться на чудо, что Беларуси удастся выйти в финал конкурса. Может быть, войти в пятерку, а вдруг и в тройку победителей, или удастся выиграть? Чем черт не шутит!

О том, что на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013» белоруска Алёна Ланская выступит с песней «Solayoh» европейских композиторов стало известно 7 марта. Такое решение принято на заседании экспертного совета, в который вошли представители продюсерского центра «Спамаш» и Европейского вещательного союза.

Напомним, Алена собиралась покорять Европу с песней «Rhythm of love», тогда букмекерские конторы ставили Ланскую на 30-е место из 39 возможных. С момента замены композиции прошла неделя, а Ланская уже в числе фаворитов. Так, в крупнейшей английской букмекерской конторе William Hill Ланская уверенно занимает пятое место. Впереди – Дания, Норвегия, Россия и Швеция. Ставки в других конторах варьируются: там Беларусь на четвёртом-седьмом месте.

Дина Гарипова, представительница России на «Евровидении» в этом году, 15 марта представит новый вариант песни What If. Продюсеры певицы поясняют, что приняли решение изменить и усовершенствовать композицию – в песне будет другая аранжировка, она станет «более модной». Кроме того, в новом варианте What If задействован симфонический оркестр.